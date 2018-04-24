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İşte CHP ile Saadet Partisi'nin ortak seçim formülü

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu görüşmesinde, 'sıfır baraj ittifakı ile güçlü bir parlamento ve ortak cumhurbaşkanı adayı etrafında birleşme' formülü konuşuldu.

24 Nisan 2018 Salı 07:52
İşte CHP ile Saadet Partisi'nin ortak seçim formülü

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu CHP Genel Merkezi girişinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan karşıladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmeye Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da katıldı. Toplantıda 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre: Görüşmede çeşitli ittifak modelleri konuşulurken CHP, 'sıfır baraj ittifakı' önerisini yineledi. CHP'liler, 'sıfır baraj ittifakı'nın önemli bir seçenek olacağını dile getirirken, bu ittifakın Türkiye'nin geleceğiyle ilgili önemli bir perspektif oluşturacağını ifade etti.

'Sıfır baraj ittifakı' kurulması halinde adının 'huzur ittifakı' olabileceği konuşulurken, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı da öneri olarak masaya getirildi.

CHP heyeti, "Bu ittifak Türkiye'nin temel sorunlarını çözecek, toplumsal uzlaşmayı, toplumsal barışı sağlayacak, çatışmayı, kutuplaşmayı ortadan kaldıracak, tıkanan siyaseti yeniden çözüm üretir hale getirecek bir toplumsal uzlaşma işaretidir. Bunun çok güçlü bir seçenek olduğu kanaatindeyiz" dedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 07:52
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