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Siyaset İşte CHP: İki saatte 66 bin TL’lik israf! İftira da cabası!
Siyaset

İşte CHP: İki saatte 66 bin TL’lik israf! İftira da cabası!

Yeniakit Publisher
2024-05-15 09:55:00 -
İşte CHP: İki saatte 66 bin TL’lik israf! İftira da cabası!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "İşte CHP: İki saatte 66 bin TL’lik israf! İftira da cabası!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP’li Burcu Köksal, mazbatasını alır almaz bir yaygara koparttı..

“Böcek var böcek.. Her yerde böcek.. Makam odamda.. Prizlerin altında.. Hatta asansörde..”

Savcı önce bekledi ki, belediye başkanı suç duyurusunda bulunsun, böcekleri koyanları yargılattırsın..

Gelen giden yok..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çünkü böcek möcek yok..

Oturduğu yerden, CHP’li başkan, tıynetleri gereği yalan uyduruyor.. İftira atıyor..

CHP’li başkan suç duyurusunda bulunmayınca.

Bulduğunu öne sürdüğü böcekler ile ilgili belgeleri savcılığa sunmayınca..

Savcı, re’sen soruşturma başlatıyor ve o böcekleri CHP’li başkandan istiyor..

Böcekleri istiyor ki, böcekleri makam odasına koyanları bulsun, AK Partili falan demeden, cezalandırılmaları için davaları açsın..

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