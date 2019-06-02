İşte CHP-HDP medyası! Teröristlere tahliye, şehit yakınına hapis

Uğur Kağan Hanoğlu Ankara Terörist eylemlere katılan sol marjinal örgüt mensuplarını yargılanmaktan kurtarmak için her türlü fırıldaklığı çeviren CHP zihniyeti, Kılıçdaroğlu’nun provokatif şehit cenazesi ziyaretinde kendisine yumruk atan şehit yakınının yargılanması için bastırıyor. HDP ve CHP çizgisinde yayın yapan Birgün gazetesi, şehit yakını Osman Sarıgün hakkında yargılama istedi.

Teröristlere tahliye, şehit yakınına hapis istiyorlar

Terör örgütü üyeliğinden hüküm giymiş şahısların tahliye edilmesine yönelik her türlü ajitatif haberi sayfalarına taşıyan marjinal sol medya, söz konusu şehit yakını olduğunda hapis cezası verilmesini istiyor. Gezi olaylarında polise kurşun sıkan, kamu mallarını yağmalayan, PKK terör örgütünün paçavralarını AKM’ye asan teröristleri masumlaştırmak için “eylemci”, “protestocu gençler” ifadesini kullanan CHP medyası, Kılıçdaroğlu’nu protesto eden şehit yakınları için “saldırgan”, “linç girişiminde bulunan” gibi ifadeler kullanıyor.