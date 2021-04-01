İşte CHP bu! Terörist Mahir Çayan’a var şehit Selim Kiraz’a yok

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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 6 yıl önce 31 Mart günü DHKP-C'li teröristler tarafından makam odasında şehit edildi.

Mehmet Selim Kiraz için İstanbul Adalet Sarayı'nda anma töreni düzenlenirken, milyonlarca vatandaş da şehit savcıyı dualarla andı.

Mehmet Selim Kiraz'ın şehadet yıl dönümünden bir gün önce, 30 Mart günü DHKP-C'nin eski lideri Mahir Çayan isimli teröristin ölüm yıl dönümüydü. Kemalistler, terörist Mahir Çayan'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajları yayınladı.

Başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun olmak üzere, CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Engin Eren ve CHP Gölbaşı İlçe Başkan Yardımcısı Hande Abadan sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Mahir Çayan'ı andı.

Aynı zamanda CHP Gençlik Kolları, CHP Ankara İl Kadın Kolları, CHP Ödemiş Gençlik Kolları, CHP Tavşanlı Gençlik Kolları, CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı, CHP Narlıdere Gençlik Kolları, CHP İzmir Gençlik Kolları, CHP Başakşehir Gençlik Kolları, CHP Gölbaşı İlçe Kadın Kolları, CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı, CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı, CHP Manavgat Gençlik Kolları ve CHP Ankara İl Başkanlığı da sosyal medya hesaplarından, terörist Mahir Çayan’dan övgüyle bahsedip övgü dolu mesajlar yayınladı.

Mehmet Selim Kiraz’ı umursamadılar!

CHP’liler terörist Mahir Çayan için onlarca mesaj paylaşırken, DHKP-C’liler tarafından şehit edilen Mehmet Selim Kiraz’ı umursamadılar. Seyit Torun dışında CHP’lilerin, Mehmet Selim Kiraz’ı andığı görülmedi. Teröristler için kılı kırk yaran, övgü dolu sözlerle terör örgütü liderlerini anan CHP’lilerin, o teröristler tarafından şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında suskun kalması saflarını açıkça belli etti!..

İşte CHP’lilerin Mahir Çayan için yaptığı paylaşımlar:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Engin Eren

CHP Yenice Mahalle İlçe Başkanlığı

CHP Tavşanlı Gençlik Kolları

CHP Gençlik Kolları

CHP Gölbaşı İlçe Başkan Yardımcısı Hande Abadan

CHP Ankara İl Kadın Kolları

CHP Ödemiş Gençlik Kolları

CHP Başakşehir Gençlik Kolları

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı

CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı





CHP Gölbaşı İlçe Kadın Kolları

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi

CHP İzmir Gençlik Kolları

CHP Narlıdere Gençlik Kolları

CHP Ödemiş Gençlik Kolları