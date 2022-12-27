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Siyaset İşte CHP belediyeciliği! Sadece yedek parça iki ayı aşkın süredir temin edilemedi
Siyaset

İşte CHP belediyeciliği! Sadece yedek parça iki ayı aşkın süredir temin edilemedi

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus metrosundaki yürüyen merdivenin yedek parçasını iki ayı aşkın süredir temin edemedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 19:19:00 - 2022-12-27 19:23:55
İşte CHP belediyeciliği! Sadece yedek parça iki ayı aşkın süredir temin edilemedi

 Yeniakit.com.tr 

20 yıl önce belediye otobüslerinin bile yedek parçası yurt dışından 1 haftada getirilirken, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi, metronun yürüyen merdiveni için yedek parçayı iki ayı aşkın süredir getiremedi.

Ulus metro durağında, yürüyen merdiven arızası için arızanın yaşandığı noktaya levha asan CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, arızanın yaşandığı yedek parçayı 6-8 hafta içinde getirebileceğini belirtti ama iki ayı aşkın süredir ne parça geldi, ne levha kalktı ne de sorun halledildi.

İşte CHP belediyeciliği

Ulus metro durağındaki gibi birçok durakta yürüyen merdiven arızası yaşanırken, belediye yetkilileri tarafından arızanın yaşandığı noktalara asılan levhaların aylarca aynı yerde durduğu öğrenildi.

Levhada yer alan ifadeler ise şöyle:

Sayın yolcularımız, ekipmanımız geçici süre ile servis dışıdır. Tamiri için gereken malzeme yurt dışından temin edilmekte olup tedariki 6-8 hafta arasında süre almaktadır. Bu olumsuzluktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

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Yorumlar

antonio

chp demek yalan demektir bir pacayi yurt disindan temin edemeyen chp ülkeyi nasil yönetecek buna kimse inanmaz bunlar türkiyeyi parca parca satarlar türkiye diye bir ülke kalmaz.

Doğruya Doğru

CHP li Büyük Şehir Belediyesi çalışıyor. neden çok bozulan parçaların stoğu yedeği yok. Kendi reklamını yapma konusu ve Heykelcilik konularında hem çok cömert hem de aceleciler.
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