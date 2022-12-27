İşte CHP belediyeciliği! Sadece yedek parça iki ayı aşkın süredir temin edilemedi

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20 yıl önce belediye otobüslerinin bile yedek parçası yurt dışından 1 haftada getirilirken, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi, metronun yürüyen merdiveni için yedek parçayı iki ayı aşkın süredir getiremedi.

Ulus metro durağında, yürüyen merdiven arızası için arızanın yaşandığı noktaya levha asan CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, arızanın yaşandığı yedek parçayı 6-8 hafta içinde getirebileceğini belirtti ama iki ayı aşkın süredir ne parça geldi, ne levha kalktı ne de sorun halledildi.

İşte CHP belediyeciliği

Ulus metro durağındaki gibi birçok durakta yürüyen merdiven arızası yaşanırken, belediye yetkilileri tarafından arızanın yaşandığı noktalara asılan levhaların aylarca aynı yerde durduğu öğrenildi.

Levhada yer alan ifadeler ise şöyle:

Sayın yolcularımız, ekipmanımız geçici süre ile servis dışıdır. Tamiri için gereken malzeme yurt dışından temin edilmekte olup tedariki 6-8 hafta arasında süre almaktadır. Bu olumsuzluktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.