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Siyaset

İşte CHP belediyeciliği! Özgür Özel’in kazanmasına kızdı, halkı kaderine terk etti...

Yeniakit Publisher
2023-12-24 15:47:00 - 2023-12-24 15:50:37

Muğla’nın CHP’li Datça Belediyesi ilgisizliği ve vurdumduymazlığıyla yerli halkı ve turistleri canından bezdirdi. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen ve yerel seçimlerde aday gösterilmeyeceğine kesin gözüyle bakılan Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar’ın zihnen belediye başkanlığını bıraktığı ve halkı kaderine terk ettiği ifade edildi.

Datça’nın en gözde koylarından Kargı Koyu’na tek gidiş güzergahına ait yolun içler acısı hali CHP belediyelerinin sorumsuzluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde Kargı Koyu’na inmeye çalışan aracın ilerlemekte zorluk çektiği görülüyor.

'Yeni CHP yönetiminden intikam alıyor, faturayı Datça halkı ödüyor!'

Datça halkını adeta canından bezdiren belediye başkanı Abdullah Gürsel Uçar’ın, Kılıçdaroğlu’nun genel kurulda genel başkanlığı Özgür Özel’e kaptırmasının ardından adeta iş yavaşlatma eylemine giriştiği, yol bakımlarının mevsim değişikliğinde kaderine terk edildiği, çöplerin bile artık ilçe sokaklarında görünür hale geldiği, halk sağlığının ve turizmin hiçe sayıldığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun sevdiği isimlerden

Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde CHP ilçe Başkanlığı ve il genel meclis üyeliği görevlerinde bulunan ve 2019 yılında Datça Belediye Başkanı olan Abdullah Gürsel Uçar’ın Özgür Özel ve ekibine muhalif olduğu, değişim sonrası yeni CHP yönetiminin kendisini aday göstermeyeceği için hizmetleri neredeyse durdurduğu, bu yolla CHP yönetimini cezalandırdığı, ülkemizin önemli turizm ilçelerinden biri olan Datça’da, esnafı, halkı ve turistleri de bu tutumuyla isyan ettirdiği belirtildi.

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