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Gündem İşte CHP belediyeciliği! Mansur İsrail'den Ekrem Almanya'dan
Gündem

İşte CHP belediyeciliği! Mansur İsrail'den Ekrem Almanya'dan

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, koronavirüs salgını sürecinde İsraillilere ve Almanlara el açarak yardım dilenen CHP'li belediyeleri yerden yere vurdu. Gökçek, vatandaşlara hizmet etme konusunda ne kadar aciz olduklarını her fırsatta ortaya koyan CHP'li belediyelerin salgın sürecinde İsraillilerden ve Almanlardan yardım almasını "rezillik" olarak yorumladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 13:23:00 -
İşte CHP belediyeciliği! Mansur İsrail'den Ekrem Almanya'dan

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti ve CHP belediyeciliği arasındaki farkı bir kez daha ortaya koydu. Türkiye dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını sürecinde onlarca ülkeye yardım gönderirken CHP'li belediyeler pandemi ile mücadelede sınıfta kaldı.

Salgın sürecinde Almanlara ve İsraillilere el açarak adeta yardım dilenen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Melih Gökçek'ten çok sert tepki geldi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgını sürecinde 157 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım malzemesi gönderdiğini aktaran Gökçek, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Almanlardan gıda yardımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ise Filistinli Müslümanları vahşice katleden İsrail'in büyükelçiliğinden yemek yardımı aldığını hatırlattı.

Hizmet anlayışı heykelden ibaret olan ve vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek yerine dertlerine dert katan CHP'li belediyelerin bu kepazeliğini "rezillik" olarak nitelendiren Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye yeni tip koronavirüs salgını sürecinde 157 ülke,12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım gönderirken, İstanbul Belediyesi Almanlar’dan GIDA yardımı aldı, Ankara İsrail elçiliğinden Ramazan’da dağıtılmak üzere yemek yardımı aldı. ONUR VE REZİLLİK. AK PARTİ VE CHP FARKI…"

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Yorumlar

Ahmet

başkan yine konuştu.
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Putsavar

Horse gate ekrem ve ne verecen mansur
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