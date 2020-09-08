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Gündem İşte CHP belediyeciliği! Beceriksizliği halkın sırtına yüklediler
Gündem

İşte CHP belediyeciliği! Beceriksizliği halkın sırtına yüklediler

Geçtiğimiz günlerde Adana Büyükşehir Belediye'sine haciz gelmişti. Beceriksizliğin faturasını halka kesen Başkan Zeydan Karalar, tam bilete yüzde 28,5, otobüslerde öğrenciye yüzde 7,1, öğretmene yüzde 33,3 zam yapıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 01:08:00 -
İşte CHP belediyeciliği! Beceriksizliği halkın sırtına yüklediler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyeciliğini gözler önüne seren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Başkanlık ofisine geçtiğimiz günlerde borçlardan dolayı haciz konulmuştu, Başkan Karalar bunu tahta bir masa ve iki sandalye koyarak resim çektirip siyasi şova dönüştürmüştü.

Adana'daki beceriksiz yönetimin faturasını halka kesen Karalar, ulaşıma yapılan zammı özür dileyerek duyurdu.

Karalar, toplu taşımaya son fiyat ayarlamasının 3 yıl önce yapıldığını belirterek, doların o zamandan bu zamana yüzde 115 arttığını belirterek, akaryakıt fiyatlarının da arttığını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, tam bilete yüzde 28,5, otobüslerde öğrenciye yüzde 7,1, öğretmene yüzde 33,3 zam yapıldığını açıkladı. 

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