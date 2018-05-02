İşte chia tohumu hakkında bilinmeyenler

Ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlanan bitki, evde saksıda bile yetiştirilmektedir. Yüksek miktarda Omega-3 içeren bitki, kişilere enerji sağlamaktadır.

Chia tohumu ağrı kesici özelliğiyle özellikle eklem ağrılarında kullanılmaktadır.

Keten tohumundan biraz daha küçük olan bu bitki, pek çok tahıldan 2 kat fazla protein, sütten 5 kat fazla kalsiyum içermektedir. İçeriğinde yüksek miktarda lif barındıran chia tohumu, potasyum ve antioksidan içermektedir.

Baskın bir tadı olmaması nedeniyle pek çok yemeğe katabileceğiniz chia tohumu ile yemeğin hacmini arttırarak, porsiyonlarınızı azaltabilirsiniz. En büyük özelliklerinden biri kendi hacminin 14 katı kadar su emmek olan Chia tohumu, diyet yapanların menülerinin ayrılmaz bir parçası oluyor.