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Teknoloji İşte cep telefonlarındaki 'yetersiz hafıza' sorununu çözen o yöntem! Talep yağıyor
Teknoloji

İşte cep telefonlarındaki 'yetersiz hafıza' sorununu çözen o yöntem! Talep yağıyor

Eskişehir'de cep telefonları için teknik servis hizmeti sunan Ersin Dindaş, birçok kullanıcının şikayet ettiği "yetersiz hafıza" sorununun çözüm yöntemini anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 19:55:00 - 2022-03-07 19:56:04
İşte cep telefonlarındaki 'yetersiz hafıza' sorununu çözen o yöntem! Talep yağıyor

Cep telefonları için teknik servis hizmeti sunan Eskişehirli Ersin Dindaş, "yetersiz hafıza" sorununun çözüm yöntemini, İHA'ya anlattı.

"Hafıza artırımı işleminde büyük bir yoğunluk var." diyen Dindaş, gelişen teknolojiyle birlikte depolama sorununun da çok basit bir yöntemle ortadan kaldırıldığını söyledi. Ersin Dindaş, "Hafıza yükseltilerek telefon daha uzun süre kullanıyor." dedi.

Yöntem çok basit!

Yaklaşık 15 yıldır cep telefonu teknik servis ustalığı yapan Dindaş, "Yıllar geçtikçe telefonların yazılımları güncellendiği için hafızalar yetersiz kalıyor. Bu yüzden hafıza artırımı işleminde büyük bir yoğunluk var. Telefonun içindeki çipi değiştirerek hafıza artırımı yapıyoruz. Cihazın öncelikle içini açıyoruz. Ana kart üzerindeki çip profesyonel bir şekilde sökülerek yerine hafızası yüksek olanı takılıyor." ifadelerini kullandı.

Ücreti ne kadar?

Dindaş, yapılan işlemin ücreti hakkında da şunları söyledi:

Cep telefonu kullanıcılarının mağduriyeti genelde "hafıza" oluyor. Hafıza yükselterek vatandaş mağduriyetini gideriyor ve telefonunu daha uzun süre kullanıyor. Yaklaşık 400 ile 500 lira kadar ödeme yapıldığında 64 GB hafızaya yükseltiliyor. Daha yüksek hafıza isteyenler 700 ile 800 lira kadar ödeyerek 128 GB yaptırabiliyor. Fiyatlar, telefonun marka ve modeline göre değişiyor. Şu an tek bir model üzerinden hafıza artırımı yapıyoruz. Diğer modeller için de talep artarsa hafıza artırımı işlemi yapılacaktır.

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