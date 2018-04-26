İşte çatı katınız için dekorasyon önerileri

Çatı katı evlerin dekorasyonları, normal dairelere göre daha zordur. Eğimli tavanları nedeniyle kullanım alanı daralır ve dekorasyonda zorlanmanıza neden olur. Fakat doğru seçimler sayesinde evinizi hem işlevsel hem de şık bir hale getirebilirsiniz.

ÇATI KATI EVLER İÇİN DEKORASYON ÖNERİLERİ

-Evinizde boğucu bir hava istemiyorsanız, İskandinav tarzı dekorasyonu tercih edebilirsiniz. Açık renk boya ve ahşabın kullanıldığı bu trend evinize daha ferah bir hava katar.

- Duvar renginizi açık renklerde seçerseniz; eviniz daha geniş, tavanı ise daha yüksek görünür.

- Çatı katı genelde yatak odalarının kullanımına daha uygundur. Eğimli pencereler sabah güneş ışığını odanıza daha güzel yansıtır.

- Çatı katında eğimli duvarları depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Koyacağınız bir dolap ya da kitaplık sayesinde evinizde fazladan alan elde edersiniz.

- Eğimli tavanın kısa kısmına yatak gibi yere yakın mobilyalar koyabilirsiniz