İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!

yeniakit.com.tr 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nden bu yana, Türkiye demokrasi tarihinde görülmemiş olaylar yaşanmaya devam ediyor. Türlü şaibelerle AK Parti’nin oylarının iç edildiği ve tüm İstanbulluların mağdur edildiği seçimlerde yaşanan olaylar, seçimlerin yenilenmesi yönünde karar verilmesine neden oldu. Seçimin 23 Haziran’da yenilenmesine karar verildiği ilk dakikadan itibarense, özellikle medya sektöründe ibretamiz olaylar yaşanıyor!.. Seçim sürecinde AK Parti’yi savunan, iktidarın yanında görünen veya objektif bir tutum sergiliyor imajı çizen bazı gazeteciler, açıktan destek vermedikleri CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu bıyık altıntan kabul ettirmeye çalışıyor. Açıktan destek verseler hiç kimsenin tepki göstermeyecek olmasına rağmen “çaktırmadan” İmamoğlu’nu kabul ettirmeye çalışan Cüneyt Özdemir, Fatih Altaylı, Kemal Öztürk, Muharrem Sarıkaya gibi isimler, her kesimden tepkiyle karşılanıyor.

İmamoğlu uğrunda gazetesini terk etti

Kapalı bir ağızla sürekli muhalefete yaranan ve AK Parti’yi destekliyor imajı çizmesine rağmen iktidara köstek olan Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, İmamoğlu’na açık destek verdi, ardından gazetesinden ayrıldı. Twitter hesabından, “YSK kararı, uzun yıllar çok tartışılacak. Sadece #İstanbul seçimlerini değil, tüm siyaseti etkileyecek bir hava oluşmaya başladı. Ekrem İmamoğlu, başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak, daha da önemli bir siyasi figür haline geldi. Detaylar yarınki yazımda...” paylaşımı yapan Öztürk, daha sonra, “Bir çok yerden gelen yoğun sorular nedeniyle bir açıklama yapmam gerekti: Yayın politikası ve yazılarım arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle yaşanan sorun yüzünden gazetem @yenisafak da yazılarıma ara verdim. Bunun her iki taraf için de daha uygun olacağını düşündüm. Saygılarımla” mesajıyla gazeteden ayrıldığını açıkladı.

Sorun İmamoğlu’nun VIP’e alınmaması değil, küfretmesi!

CNN’nin muhalif ismi Cüneyt Özdemir, YouTube’dan yayınladığı bir videosunda, Ekrem İmamoğlu’nun Ordu’da yaşadığı “VIP bölüm” tartışmasında, olayı küfür ve arbede rezaletinden çıkarıp nereyedeyse valiliği suçladı. Özdemir, küfür ve arbedeyi bir kenara bırakıp, “Yahu VIP’den geçse ne olur, geçmese ne olur?” diye sordu. İmamoğlu’nun küfrünü arada geçiştiren Özdemir, “Sahada görmek istemediğimiz hareketler” demekle yetindi.

Altaylı, İmamoğlu’nu başkan ilan etti

HaberTürk yazarı 28 Şubatçı Fatih Altaylı, CHP’nin adayını şimdiden başkan ilan etti. HaberTürk’ün de bünyesinde bulunduğu Ciner Grubu’nu açık açık tehdit eden Ekrem İmamoğlu’nu, geçtiğimiz ay katıldığı canlı yayında başkan olarak tanımladı. Altaylı, “İstanbul'un seçilmiş başkanı ne diyor? Diyor ki "ben diyor bahsederken PKK'dan mekakadan bahsettikten sonra başka bir konudan bahsederken ortasını çıkartıp 'PKK ile beraber yöneteceğiz dediler' artık memleketin özü bu oldu! Artık kötülük yaygın hale geldi. Bu sosyal medya sayesinde bu kötülüğü çok daha gözümüze sokmaya başladılar” dedi.

AK Partililerin yanından ayrılmayan Sarıkaya da kervanda

AK Parti’nin önde gelen isimlerini ziyaret ederek baş köşede ağırlanan, ödüller alan ve boy boy fotoğraflar çektiren HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yazılarında ise CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu parlatırken AK Parti içinde de fitne ve kargaşa çıkarmaya matuf bir dil kullanıyor. YSK’nın seçim kurulları ile ilgili kararını eleştirdiği dünkü yazısında AK Parti’de etkin bir isimden duyduğunu iddia ettiği sözleri aktaran Sarıkaya, İmamoğlu’nun Karadeniz turunda büyük bir ilgiyle karşılandığını belirterek bunun da sebebinin AK Parti’nin “Pontus, Rum” yakıştırması yapması olduğunu iddia etti.

Sarıkaya, “AK Parti’nin etkin bir ismine neden böyle bir propaganda yoluna gittiklerini sordum, kendisi de şaşkındı 'Ben de bir anlasam…' yanıtından fazlasını söyleyemedi. 'Tam da seçmenin kantarın topuzunu biraz fazla kaçırdığına inandığı bir dönemde bu tarzdan gereksiz açıklamalara giriliyor. Hoş da değil…' demekle yetindi.” diye yazdı.

“Fitne” planı

AK Partililere yakın durmaya çalışan veya objektif yorumlarla, “CHP’nin adamı değiliz” algısı oluşturmaya çalışan söz konusu isimlerin, neden İmamoğlu’na açıkça destek vermedikleri merak konusu oldu. Kamuoyunda tepkiyle karşılanan bu tutumla, özellikle AK Partililerin de İmamoğlu’nu desteklediği yönünde algı oluşturmaya çalışan isimlerin amaçları ve gayeleri merak ediliyor.