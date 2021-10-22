İşte çağdışı kafa: Kadın özgürlüğünü mini eteğe indirgedi!

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Hamid Karzai döneminde önce kadınlardan sorumlu bakan sonra da Afganistan’ın ilk kadın valisi olarak Bamyan’a atanan Hasibe Sarabi, karanlık Odatv'ye konuştu.

Taliban'a yönelik eleştiriler yönelten Sarabi, Sovyet işgali öncesi Afganistan'da özgürlüğün olduğunu ve mini etek giydiğini söyledi.

Başındaki örtüden utanmayan Sarabi, şu ifadelerde bulundu:

"O dönem özgürlük vardı. İnsanlar o zamanki fotoğraflara bakınca inanamıyor. Kadınlar mini etek giyiyor, üniversiteye gidiyor, kız erkek aynı sınıfta okuyabiliyor. Kabin memurları çok şık giyiniyor. Bazı fotoğraflar var hippi turistler Bamyan’a gitmiş kimse kimsenin ne giydiği ile ilgilenmiyor. O zamanki Afganistan’da bunlar çok normaldi. Ülkemizde diktatörlüğün ve baskının başladığı yıllar 1973’lü yıllardı."