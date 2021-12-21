İşte bunlar halkın menfaatini gözetiyor(!) İsmail Saymaz'ın dolar/TL kuru yorumu 'yuh' dedirtti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısından sonraki konuşmasında verdiği mesajlar dolar/TL kurunda sert düşüse sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayata geçirilecek yeni ekonomi modelini, "Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." ifadeleri ile anlattı.

Para ve Piyasa Uzmanları, yarından itibaren döviz bürolarında dolar alanların değil, satanların olacağını belirterek, piyasadaki rahatlamanın önümüzdeki günlerde daha net anlaşılacağını aktardı.

Halkın menfaatine hiçbir gelişmeyi hazmedemiyorlar!

Sözde halkın menfaatlerini gözeten muhalefete yakın kesim ise, dün asgari ücrete yapılan tarihi zammı hazmedemeyerek hedef aldıkları gibi, bugün de Türk milletine verilen yeni ekonomi modeli müjdesinden sonra, dolardaki sert düşüşü hazmedemedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Halk TV yazarı İsmail Saymaz, halkın menfaatine olan bu gelişmeyi, şöyle hedef aldı:

"Doların bir gün içinde 4 TL çıkıp indiği bir memlekette yarına dair ne plan yapılabilir, ne hayal kurulabilir. Bir hafta önce dolar 14 TL’yi geçmesin diye 5 milyar dolarlık borç rezervi satanlar, bugün 18’den 14’e geriledi diye düğün bayram ediyor."



