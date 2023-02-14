İşte bugün deprem bölgesi hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki son hava durumunu paylaştı.
Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Devletin bütün kurumları afet bölgesinde canla başla depremzedelere yardıma devam ediyor.
Deprem bölgesinde hava durumu ise şöyle:
Malatya: -12/1
Diyarbakır: -7/5
Kahramanmaraş:-5/8
Adıyaman:-4/6
Adana:2/13
Osmaniye:-1/13
Gaziantep:-4/6
Şanlıurfa:-2/7
Kilis:-1/10
Hatay:-1/10
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