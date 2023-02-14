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Gündem İşte bugün deprem bölgesi hava durumu
Gündem

İşte bugün deprem bölgesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki son hava durumunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 10:43:00 -
İşte bugün deprem bölgesi hava durumu

Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Devletin bütün kurumları afet bölgesinde canla başla depremzedelere yardıma devam ediyor.

Deprem bölgesinde hava durumu ise şöyle:

Malatya: -12/1
Diyarbakır: -7/5
Kahramanmaraş:-5/8
Adıyaman:-4/6
Adana:2/13
Osmaniye:-1/13
Gaziantep:-4/6
Şanlıurfa:-2/7
Kilis:-1/10
Hatay:-1/10

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