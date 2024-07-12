İşte bu yüzden solcuların hedefinde! Süleyman Soylu’dan Kur’an tilaveti
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ettikten sonra eski danışmanının taziyesine katılarak Kuran okudu.
Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kur’an okurken görüntülendi. Şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret ettikten sonra eski danışmanının taziyesine katılan Süleyman Soylu’nun Kur’an tilaveti böyle görüntülendi.
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Süleyman Soylu’nun sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığı iddiası doğru değildir
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