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Sosyal Medya İşte bu yüzden solcuların hedefinde! Süleyman Soylu’dan Kur’an tilaveti
Sosyal Medya

İşte bu yüzden solcuların hedefinde! Süleyman Soylu’dan Kur’an tilaveti

Yeniakit Publisher
2024-07-12 17:28:00 -

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ettikten sonra eski danışmanının taziyesine katılarak Kuran okudu.

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kur’an okurken görüntülendi. Şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret ettikten sonra eski danışmanının taziyesine katılan Süleyman Soylu’nun Kur’an tilaveti böyle görüntülendi.

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