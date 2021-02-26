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Siyaset İşte bu yüzden dikili ağaçları yok! Sözcü’den müthiş başlık
Siyaset

İşte bu yüzden dikili ağaçları yok! Sözcü’den müthiş başlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’u yapıp Türkiye’ye inatla hizmet edeceklerini söyledi. Erdoğan’a cevap vermeye çalışan CHP’li İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’u yaptırmayacaklarını ifade ederken, CHP yandaşı Sözcü “İnatla hizmet olmaz” başlığını attı. Sözcü’nün attığı başlık, hizmet etmeyi bilmeyen CHP kafasının bir özeti olarak yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 13:16:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini yoluna koyacak ve Türkiye'ye milyarlar kazandıracak Kanal İstanbul projesini yapacaklarını belirterek, "İnatla hizmet edeceklerini" vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri memleket muhaliflerini rahatsız ederken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu projeyi ihanet olarak yorumlayarak kendince eleştirilerde bulundu.

CHP yandaşı Sözcü ise, İmamoğlu'nun sözlerini manşete taşırken CHP mentalitesini gözler önüne seren müthiş bir başlık kullandı. Sözcü manşetinde, "İnatla hizmet olmaz" ifadesine yer verdi.

Bu manşet, 20 yıldır Türkiye'ye "inatla hizmet eden" AK Parti karşısında CHP'nin neden başarılı olmadığını açıkça ifade etti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Sözcü'nün bu manşeti de masaya yatırıldı.

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