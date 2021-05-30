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Ekonomi İşte bu yıl sonu ve 10 sene içinde beklenen seviyeler! Altın için olay tahminler
Ekonomi

İşte bu yıl sonu ve 10 sene içinde beklenen seviyeler! Altın için olay tahminler

Altın fiyatlarındaki gelişmeler merakla incelenirken bazı analistlerden çarpıcı iddialar geldi. İşte altın fiyatları hakkında ortaya atılan iddialar...

Yeniakit Publisher
2021-05-30 16:38:00 -
İşte bu yıl sonu ve 10 sene içinde beklenen seviyeler! Altın için olay tahminler

Altın fiyatları ONS başına 1.900 dolara çıktı. Güvenli liman olarak bilinen altın, Temmuz ayında an beri en iyi aylık kazançlarını yaşıyor.

Pek çok analiste göre, altın fiyatlarının artışı, enflasyon tehdidi büyüdükçe daha yeni başlıyor.

Avrupalı ​​varlık yönetimi firması Incrementum, enflasyon arttıkça altının on sene içinde 10.000 dolara yükselmesi için bir yol öngörüyor. Firma ayrıca altın fiyatlarının sene sonuna kadar 2.000 doların üzerinde bütün zamanların en fazla seviyelerine ulaşmasını istiyor.

Kriptokoin'in haberine göre; Guggenheim’ın CIO’su Scott Minerd da, para kripto para piyasasından ayrılmayı sürdürdükçe altının ONS başına 5.000 ila 10.000 dolar arasında olacağını öngörüyor.

Portfolio Wealth Advisors’ın başkanı ve baş yatırım sorumlusu Lee Munson ise bu yeni para basımı döngüsü esnasında altının ONS başına 2.200 dolara çıkacağını öngördüğünü iddia etti.

'Rekor' iddiası: Sene sonuna kadar...

Sprott Inc.’in CEO’su Peter Grosskopf da, daha yüksek altın fiyatlarının matematiğinin oldukça açık olduğunu ileri sürdü. Grosskopf, sene sonuna kadar altının rekor seviyelere ulaşmasını beklediğini iddia etti.

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