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Gündem İşte birilerinin örnek aldığı Batı! Gece kulübü önünde tekme tokat manken kavgası
Gündem

İşte birilerinin örnek aldığı Batı! Gece kulübü önünde tekme tokat manken kavgası

Magazin dünyasında birilerinin örnek aldığı ünlüler, rezalet saçmaya devam ediyor. İngiltere'de Crystal Foster ve Beth Adams isimli iki manken, bar önünde saç başa kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada rezil görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 21:36:00 -

Slovakya'nın başkenti Brastislava'da bir barda partiye giden Crystal Foster ve Beth Adams isimli iki manken, mekan çıkışında birbirine girdi. Kavganın büyümesiyle olay yerine gelen polisler, iki mankeni ayırıp ifadelerini aldıktan sonra ülkelerine gönderdi.

Sakinleştirmeye çalışan arkadaşını dövdü

Mekanın önünde tartışmaya başlayan ikili, saç saça baş başa kavga etti. Öfkeden gözleri dönen mankenler, birbirini yerde sürükleyip yumruklar savurdu. Kavga ile ilgili The Sun gazetesine konuşan Crystal Foster, "Slovakya'da bir promosyon partisindeyken birkaç güvenlik görevlisinin saldırısına uğradım. Bana bir tokat atınca benim sinirlerim gerildi ve bir anda saldırganlaştım. Beth beni sakinleştirmeye çalıştı. Kendimizi saçma bir kavganın ortasında bulduk" ifadelerini kullandı.

Polis sorgusuyla şov yaptılar

Kavga görüntülerinin yayılmasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Beth, "Bu sabah polis tarafından sorgulanmak muhteşemdi" dedi.

 

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