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Siyaset İşte bir dönemin Türkiye’si! İnsan haklarından ve eşitlikten söz eden çapsız muhalefete gelsin
Siyaset

İşte bir dönemin Türkiye’si! İnsan haklarından ve eşitlikten söz eden çapsız muhalefete gelsin

Türkiye insan hakları, ifade özgürlüğü, inanç hürriyeti ve demokrasi üzerinden ahkam kesenler iktidardayken, başörtülü öğrencilere eğitim verilmiyor, zor şartlar altında elde ettikleri başarılar da zorbaca ellerinden alınıyordu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:19:00 - 2020-12-24 16:36:12

 yeniakit.com.tr 

Muhalefet partileri, AK Parti hükümetine yönelik içi boş eleştirilerle gündemden düşmüyor. AK Parti’nin insan hakları ihlallerinde bulunduğu iddiasıyla sürekli hükümeti topa tutan muhalefet, kendi zihniyetinin “yediği haltlardan” bahsedemiyor!..

Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu hakkında verdiği “hak ihlali” kararının ardından hükümete yüklenen muhalefet, akıllara 90’lı yıllardaki anti demokratik günleri getirdi.

Bugünkü muhalefetin zihniyeti ülke yönetiminde etkinken, Müslüman öğrencilere eğitim hakkı dahi verilmiyordu. Zor şartlar altında kavga ederek haklarını ellerinde tutmaya çalışan öğrenciler, elde ettiği başarıların meyvesini alamıyordu.

1995’te, Sivas Hemşirelik Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreninde birinci olan başörtülü öğrenci Ayşe Koçak’ın konuşması engellenmişti. Serpil Güneş adlı İslam düşmanı, hazımsız hemşire, herkesin gözü önünde Ayşe Koçak'ın ağzını kapatmış ve tekme atarak başörtüsünü çıkarmaya çalışmış, ardından mikrofondan uzaklaştırmıştı.

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