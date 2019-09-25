İşte Beşiktaş’taki deprem ile ilgili çarpıcı yorumlar! ‘Vampir gibi emdiler’

Beşiktaş'ın Başakşehir ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere kalması sonrası Beşiktaşlı taraftarlar maç boyunca yönetimi istifaya davet etmişti. Fikret Orman'ın istifa kararına usta isimlerden dikkat çeken yorumlar geldi.

Fikret Orman istifa etmedi resmen kaçtı. Fikret Orman yapacağını yaptı! Peki şimdi ne olacak? Yeni yönetimin içinde, Fikret Orman ile geçmiş dönemde çalışan ve hatta istifa edip gidenler dahil hiçbir yöneticinin olmaması gerekir.

Yıllarca aynı kaba yapanların, yeni yönetimde yer almaması gerekir. Çok yeni ve heyecanlı isimler olmalı. Cümlelerimi açmaya gerek yok. Yalnız şu var, Orman ve diğer bazı yöneticiler bu kararı almadan önce şahsi kefaletlerini kurtardılar. Beşiktaş'tan alacakları kalmadı.

Zaten hangi idarecinin kalıyor ki! Türkiye'deki çok kulüp yöneticisi vampir gibi kulüplerin kanlarını eme eme gittiler. Aslında konuya bankaların girmesi de Türk futbolunun hayrına olacak. Çünkü kaçacaklar!

Sinan Vardar

Fikret Orman'ın görevi bırakması benim için sürpriz olmadı. Beşiktaş camiası 7.5 yıl önce göreve geldiğinde kendisine güvenmişti. Orman birçok sözler vermesine rağmen bunları gerçekleştirmedi. Zamanla hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Kulüp büyük bir borç batağında ve Beşiktaş'ın 5 yıllık gelirleri temlik edilmiş durumda.

Ben başkanın uzun zamandır istifa edeceğini tahmin ediyordum, bir anlamda kaçtı diyebiliriz. Bu dakikadan sonra çıkıp "Görevimin başındayım" derse Beşiktaş'a kötülük yapar. Çünkü Beşiktaş'ın gerçek sahibi Beşiktaş taraftarı artık onu istemiyor. Beşiktaş dünyanın en büyük camialarından biri. Camia el ele verirsebu zor günleri atlatır.

Futbol ekonomisini bilen, dürüst ve sözüne güvenilir, vizyon sahibi kişilerden oluşmuş bir yönetim kuruluyla Beşiktaş şaha kalkar.

Mete Vardar

Fikret Orman'nın ayrılığı çok sıcak bir gelişme şu an için. Belirli bir zamandır bu konu çok gündemdeydi, bugün de sonuçlandı. Bu dönem yaşanan olumsuzluklar, finansal zorluklar dahil birçok sıkıntı yaşandı. Ama Beşiktaş'ın tabanı çok güçlüdür.

Bundan önceki hataları yapmayacak, işi bilen kişilerin görev alması gerekiyor. İşi bilen dememin sebebi, Türkiye'de artık sadece futbolu değil, ekonomiyi de iyi bilen bir yapının oluşması gerekli. Borçlar çok arttı. Fikret bey ilk gün, olumsuzlukları düzeltmek adına göreve geldi.

Fakat bugün baktığımızda hem mali, hem idari hem de sportif açıdan geldikleri günü aratır durumda görevi bırakıyorlar. Ama Beşiktaş tekrar küllerinden doğacaktır. Biz de tüm Beşiktaşlı dostlarımızla birlikte durumu değerlendireceğiz, gereken neyse yapacağız.