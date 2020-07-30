İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Trabzonspor'un cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı kazanan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
CAS'ın Trabzonspor'un itirazını reddetmesiyle birlikte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynaması kesinleşti. İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezası, CAS tarafından onandı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.
Elemelere 2. turdan başlayacak olan ve seri başı konumunda bulunan siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri belli oldu.
İşte Beşiktaş'ın 2. turdaki muhtemel rakipleri
AZ Alkmaar(Hollanda)
Lokomotiv Zagreb(Hırvatistan)
PAOK(Yunanistan)
Beşiktaş'ın 3. turdaki olası rakipleri;
Stade Rennais (Fransa)
Rapid Vien (Avusturya)
Krasnodar (Rusya)
Viktoria Plzen Çekya)