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Spor

İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Trabzonspor'un cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı kazanan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 22:31:00 -
İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

CAS'ın Trabzonspor'un itirazını reddetmesiyle birlikte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynaması kesinleşti. İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...

Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezası, CAS tarafından onandı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.

Elemelere 2. turdan başlayacak olan ve seri başı konumunda bulunan siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte Beşiktaş'ın 2. turdaki muhtemel rakipleri

AZ Alkmaar(Hollanda)
Lokomotiv Zagreb(Hırvatistan)
PAOK(Yunanistan)

Beşiktaş'ın 3. turdaki olası rakipleri;

Stade Rennais (Fransa)
Rapid Vien (Avusturya)
Krasnodar (Rusya)
Viktoria Plzen Çekya)

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