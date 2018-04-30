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İşte Beşiktaş'ın kalan maçları!

Süper Lig'in 31.haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a konuk oldu. Siyah beyazlı ekip sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 00:15
İşte Beşiktaş'ın kalan maçları!

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın fikstürü... Siyah-Beyazlı takım ilk hafta Antalyaspor ile oynadığı maç ile sezonu açmıştı. İlk derbi maçı ise 6. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda oynandı ve rakibine 2-1 yenildi. Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti ve zirve yarışını kızıştırdı. Kartal, ligde ilk yarının son maçında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve zirve yolunda önemli bir üç puan kaybı yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarıyı  dördüncü sırada tamamladı. Şenol Güneş'in öğrencileri Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve zirve yolunda altın değerinde bir 3 puan kazanırken, siyah-beyazlı ekip 24. haftada da Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek 2 derbiden 6 puan çıkardı. Siyah-Beyazlı ekip Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

32. HAFTA

Beşiktaş - Kayserispor

33. HAFTA

Osmanlıspor - Beşiktaş

34. HAFTA

Beşiktaş - Sivasspor

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 00:15
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Kayseri
  4. Antalya
  5. Beşiktaş
  6. Fikstür
  7. Kalan maçlar
  8. Galatasaray
  9. Süper Lig

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