İşte belediyeyi düşürdüğü tablo! CHP’li başkan CHP’li eski başkanın ipliğini pazara çıkardı
“CHP belediyeciliğinin” ne demek olduğunu kamuoyu her geçen gün daha yakından tanıyor... Son olarak İzmir, Konak’ta önceki CHP’li Başkan Abdül Batur’un belediyeyi mali açıdan içine soktuğu rezil durumu yeni başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu ortaya koydu. Kendisi de CHP’li olan Mutlu işçi maaşlarının bile ödenemediğini söyledi.
2019’da yüzde 63 oy alarak Konak Belediye Başkanı seçilen CHP’li Abdül Batur’un belediyeyi içine soktuğu mali kriz kendi partilileri tarafından ifşa edildi.
Batur 2024’te partisi tarafından aday gösterilmedi, onun yerine Nilüfer Çınarlı Mutlu aday oldu ve yüzde 52 göreve geldi.
Belediye toplantısında konuşma yapan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, önceki yönetimin belediyeyi borç batağına soktuğunu söyleyerek işçilerin maaşlarını dahi ödeyemeyecek durumda olduklarını belirtti.
Mutlu şunları söyledi:
“Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankartı da asacağım. Çünkü ben bugüne kadar çok uzun yıllardır yöneticilik yapmış biri olarak bir gün bile maaşları geciktirmedim ve bununla övünen bir insandım. Ve beni hala maaşların üçüncü günü olup işçileri ödeyememe konumuna koyanlara da teessüfümü buradan da bildiriyorum. Bu çok ayıp bir şey.”
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