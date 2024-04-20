İşte belediyeyi düşürdüğü tablo! CHP’li başkan CHP’li eski başkanın ipliğini pazara çıkardı

“Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankartı da asacağım. Çünkü ben bugüne kadar çok uzun yıllardır yöneticilik yapmış biri olarak bir gün bile maaşları geciktirmedim ve bununla övünen bir insandım. Ve beni hala maaşların üçüncü günü olup işçileri ödeyememe konumuna koyanlara da teessüfümü buradan da bildiriyorum. Bu çok ayıp bir şey.”

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