Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte bel incelten yeşil ayran tarifi

Normal ayrana göre vitamin ve mineral yönünden daha zengin olan yeşil ayranla, fazla kilolarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?

26 Nisan 2018 Perşembe 15:29
İşte bel incelten yeşil ayran tarifi

Yeşil ayran renginden de anlaşılacağı gibi tam bir C vitamini deposudur. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve çok güçlü bir antioksidandır. Hem bizi kansere karşı korur hemde tüm hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlar.

Kalsiyum bakımından da oldukça zengin olan bu içecek tokluk hissini arttırarak kilo vermeye yardımcı olur. Özellikle de bel ve göbek çevresindeki yağların yakılmasını hızlandırır.

Yeşil ayran yalnız kilo vermek isteyenlerin değil, sporcuların ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin de zevkle tüketebileceği alternatif bir içecektir.

PEKİ YEŞİL AYRAN NASIL YAPILIR? İŞTE MALZEMELER...

-1 bardak ayran

-1 şişe doğal maden suyu
-Taze nane

HAZIRLANIŞI:

Taze nane sevmeyenler maydanoz ve roka gibi yeşil sebzeler de kullanabilir. Bir kaba naneleri sapı ile birlikte ekleyin. Üzerine ayranı ekleyip blenderdan geçirin. 

Blenderdan geçirdiğiniz yeşil renge dönen ayranın üzerine doğal maden suyunu ilave edin.Maden suyu içeceğin içerisindeki mineral miktarını arttırır.

Daha sonra bu karışımı bir bardağa koyarak içebilirsiniz. Hem protein hemde kalsiyum ve mineral açısından zengin olan bu içeceği günün istediğiniz saatinde tüketebilirsiniz.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:29
  1. yeşil ayran
  2. ayran
  3. bel inceltme
  4. kilo verme
  5. sağlık
  6. yaşam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YouTube Kids ebeveyn denetimi artıyor!
    1. YouTube Kids ebeveyn denetimi artıyor!
    2. Gargara suyunun bilinmeyen kullanım..
    3. Haliç'te ilginç intihar girişimi!..
    4. Yunanistan şaşırtmaya devam ediyor!..
    5. İbrahimovic bunu beklemiyordu!
    6. Konya şehidini binler son yolculuğuna..
    7. SP'de derin çatlak! Gül aday olursa...
    8. 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulası…
    9. AK Partili isim istifa etti
    10. Bakan Jülide Sarıeroğlu açıkladı: 26..
    11. Artvin'de çobanın ‘Vali’ şaşkınlığı
    12. ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde..
    13. Terör örgütü PKK, Ezidileri kullanarak..
    14. Beşiktaş'ta flaş derbi kararı
    15. ALES'e girecekler dikkat! Belgeler..
    16. İşte Abdullah Gül'ün isyan bayrağını..
    17. ...’ı kiraya veren acısına katlanır….
    18. AB'den Türkiye'ye skandal Yunanistan..
    19. Uzmanlardan sahte gözlük uyarısı
    20. Türkiye'den kaçırılmıştı...Bakanlık..
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Melih Gökçek'ten bomba anket!
    Melih Gökçek'ten bomba anket!
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu