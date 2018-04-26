İşte bel incelten yeşil ayran tarifi

Yeşil ayran renginden de anlaşılacağı gibi tam bir C vitamini deposudur. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve çok güçlü bir antioksidandır. Hem bizi kansere karşı korur hemde tüm hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlar.

Kalsiyum bakımından da oldukça zengin olan bu içecek tokluk hissini arttırarak kilo vermeye yardımcı olur. Özellikle de bel ve göbek çevresindeki yağların yakılmasını hızlandırır.

Yeşil ayran yalnız kilo vermek isteyenlerin değil, sporcuların ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin de zevkle tüketebileceği alternatif bir içecektir.

PEKİ YEŞİL AYRAN NASIL YAPILIR? İŞTE MALZEMELER...

-1 bardak ayran

-1 şişe doğal maden suyu

-Taze nane

HAZIRLANIŞI:

Taze nane sevmeyenler maydanoz ve roka gibi yeşil sebzeler de kullanabilir. Bir kaba naneleri sapı ile birlikte ekleyin. Üzerine ayranı ekleyip blenderdan geçirin.

Blenderdan geçirdiğiniz yeşil renge dönen ayranın üzerine doğal maden suyunu ilave edin.Maden suyu içeceğin içerisindeki mineral miktarını arttırır.

Daha sonra bu karışımı bir bardağa koyarak içebilirsiniz. Hem protein hemde kalsiyum ve mineral açısından zengin olan bu içeceği günün istediğiniz saatinde tüketebilirsiniz.