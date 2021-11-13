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Ekonomi İşte beklenen 2022 MTV tutarları...
Ekonomi

İşte beklenen 2022 MTV tutarları...

TÜİK’in ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yüzde 36,2 olarak kayıtlara geçti. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oranla ilgili yeni bir karar almadığı takdirde önümüzdeki yıl tüm resmi ödemeler, yüzde 36,2 oranında zamlı olacak. 2022 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi bu orandan hesaplanacak. Eğer Cumhurbaşkanı’ndan farklı bir karar gelmez ve yeniden değerleme oranı motorlu taşıtlar vergisine doğrudan yansıtılırsa; 2022 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisi şu şekilde olacak:

Yeniakit Publisher
2021-11-13 10:20:00 -
İşte beklenen 2022 MTV tutarları...

2022 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi yeni düzenleme ile 2018 sonrası araçlar için fiyat skalası getirildi. İşte 2022 MTV tutarları...

01/01/2018’den Sonra Alınan Otomobiller İçin

 1300 cm³ ve aşağısı 56.500 TL’ye kadar

1-3 yaş: 1.431 TL

4-6 yaş: 998 TL

7-11 yaş: 558 TL

12-15 yaş: 421 TL

16 ve yukarı yaş: 148 TL

1300 cm³ ve aşağısı 55.500 TL ile 99.000 TL arası

1-3 yaş: 1.573 TL

4-6 yaş: 1.098 TL

7-11 yaş: 613 TL

12-15 yaş: 464 TL

16 ve yukarı yaş: 163 TL

1300 cm³ ve aşağısı 99.000 TL üzeri

1-3 yaş: 1.717 TL

4-6 yaş: 1.197 TL

7-11 yaş: 670 TL

12-15 yaş: 507 TL

16 ve yukarı yaş: 177 TL

1301-1600 cm³’e kadar 56.500 TL’ye kadar

1-3 yaş: 2.492 TL

4-6 yaş: 1.869 TL

7-11 yaş: 1.084 TL

12-15 yaş: 767 TL

16 ve yukarı yaş: 294 TL

1301-1600 cm³’e kadar 55.500 TL ile 99.000 TL arası

1-3 yaş: 2.743 TL

4-6 yaş: 2.057 TL

7-11 yaş: 1.193 TL

12-15 yaş: 840 TL

16 ve yukarı yaş: 321 TL

1301-1600 cm³’e kadar 99.000 TL üzeri

1-3 yaş: 2.992 TL

4-6 yaş: 2.243 TL

7-11 yaş: 1.299 TL

12-15 yaş: 918 TL

16 ve yukarı yaş: 351 TL

01/01/2018’den Önce Alınan Otomobiller İçin

1300 cm³ ve aşağısı

4-6 yaş: 998 TL

7-11 yaş: 558 TL

12-15 yaş: 421 TL

16 ve yukarı yaş: 148 TL

1301-1600 cm³’e kadar

4-6 yaş: 1.869 TL

7-11 yaş: 1.084 TL

12-15 yaş: 767 TL

16 ve yukarı yaş: 294 TL

1601-1800 cm³’e kadar

4-6 yaş: 3.440 TL

7-11 yaş: 2.027 TL

12-15 yaş: 1.234 TL

16 ve yukarı yaş: 478 TL

1801-2000 cm³’e kadar

4-6 yaş: 5.343 TL

7-11 yaş: 3.141 TL

12-15 yaş: 1.869 TL

16 ve yukarı yaş: 737 TL

2001-2500 cm³’e kadar

4-6 yaş: 7.555 TL

7-11 yaş: 4.721 TL

12-15 yaş: 2.819 TL

16 ve yukarı yaş: 1.115 TL

2501-3000 cm³’e kadar

4-6 yaş: 12.623 TL

7-11 yaş: 7.886 TL

12-15 yaş: 4.240 TL

16 ve yukarı yaş: 1.557 TL

3001-3500 cm³’e kadar

4-6 yaş: 19.885 TL

7-11 yaş: 11.977 TL

12-15 yaş: 5.978 TL

16 ve yukarı yaş: 2.193 TL

3501-4000 cm³’e kadar

4-6 yaş: 30.005 TL

7-11 yaş: 17.671 TL

12-15 yaş: 7.886 TL

16 ve yukarı yaş: 3.141 TL

4001 cm³ ve yukarısı

4-6 yaş: 42.647 TL

7-11 yaş: 25.256 TL

12-15 yaş: 11.350 TL

16 ve yukarı yaş: 4.405 TL

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Yorumlar

Sami hazan

ÜFE 36.2 enflasyon 19 bizdeki mallar oldukça bu düzen değişmez
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