İşte beklenen 2022 MTV tutarları...

TÜİK’in ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yüzde 36,2 olarak kayıtlara geçti. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oranla ilgili yeni bir karar almadığı takdirde önümüzdeki yıl tüm resmi ödemeler, yüzde 36,2 oranında zamlı olacak. 2022 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi bu orandan hesaplanacak. Eğer Cumhurbaşkanı’ndan farklı bir karar gelmez ve yeniden değerleme oranı motorlu taşıtlar vergisine doğrudan yansıtılırsa; 2022 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisi şu şekilde olacak: