İşte batının medeniyeti! Paris'te yağma başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olaylar nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göstericileri 'haydutlar' olarak nitelendirdi ve polisleri sert müdahale nedeniyle tebrik etti.

Avrupa'nın göbeğinde yağma

Çatışmaların sürdüğü, patlamaların yaşandığı Paris sokaklarında yağma da önlenemedi. Fransız polisi, lüks mağazalar önünde yağmanın önüne geçmek için uzun süre nöbet tuttu. Yaşanan çatışmaların seviyesinin artması üzerine polis ekipleri kontrolü kaybett ve yağma başladı.

Dünyaca ünlü Christian Dior'un mağazasını basan göstericiler şirketin mallarını çalıp kaçtı. Vitrinlerde ise, markanın pahalı rujlarıyla Macron'a mesaj bırakıldı.

Firmanın zararı 1 milyon euro

Mağazadan yapılan açıklamada zararın 1 milyon euroyu aştığı belirtildi.