İşte Batı'nın Afrika politikası: Aç ve fakir bırakmak için her şeyi yapmalıyız! Bu refahımız için şart

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Brainstorming(beyin fırtınası) konferansında konuşan Prof. Dr. Howard Nicholas Batı’nın sömürgeci bakış açısının şifrelerini açıkladı.

Sanayileşmeyen ve üretmeyen ülkelerin gelişmeyeceğinin anlatıldığı videoda bu durumunun kasıtlı yapıldığı belirtiliyor. Roterdam Erasmus Ünv. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Howard Nicholas, küresel olarak gelişmiş ülkelerin varlığının devamı için dünya düzeninin nasıl olduğunu anlattı. Hammadde üreten ülkelerin Batılı ülkelerin gelişimleri için var olmaları gerektiğini anlattığı konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı.

Gelişmiş ülkelerin varlığı için hammadde üreten ülkeler ihtiyaç olduğunu ve ekonomist ve akademisyenlerin bu düzen için ideoloji ürettiklerini ve bu suça ortak olduklarının altını çizdi. Nicholas, “Afrika ülkelerinin küresel olarak gelişmiş ülkelerin refahı için temel gerekliliktir. Ve Afrika’nın bir rolü vardır. Hammadde üreticisi olarak rolü vardır. Afrika’yı olduğu yerde ve fakir tutmak için her şeyi yapacağız. Tüm ekonomik yapılar tüm küresel kurumlar ve herkese öğrettiğimiz ekonomi hepsi Afrika’yı tam olarak bulunduğu yerde tutacak şekilde tasarlandı. İster Avrupa ister ABD veya şimdi Çin olsun Afrika’nın yoksullaştırılmasına ihtiyacımız var. Çünkü hammaddelere ihtiyacımız var ve sudan ucuz olmalarına ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Bu düzene karşı gelinmesi durumunda Afrika’nın yapabileceklerinden bahseden Nicholas, “Eğer Afrika farklı bir şey yapsa Avrupa Kuzey Amerika ve Asya’daki herkesin hayat standardı düşer. Ve bu ödenmesi gereken büyük bir bedel. Batı’nın büyük bir kavga olmadan buna izin vermeyeceğine sizi temin ederim” dedi.

Pek çok Batılı akademisyenin Afrikalıları yaptıkları şeyi aynen yapmaya devam etmeleri gerektiğine ikna etmek olduğunu belirten Nicholas, “Üretim olmadan hiçbir ülke asla gelişmez. Hammadde üretmek sizi hiçbir yere götürmez. Sanayinin düşmesine neden olan şey imalattaki düşüştür. Bu kasıtlı yapılıyor. Batılı ekonomist ve akademisyenler olarak Afrika’nın sanayileşmesine ve imalata başlamasına izin vermeyi göze alamayız.” diye belirtti.

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