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Dünya İşte Batı! Almanya'da Türk Öğrenci Bıçaklanarak...
Dünya

İşte Batı! Almanya'da Türk Öğrenci Bıçaklanarak...

Almanya’nın Baden Württenberg eyaletinde bulunan Illerkirchberg kasabasında okula giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 13 ve 14 yaşlarındaki iki kız öğrenciden biri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 15:43:00 -
İşte Batı! Almanya'da Türk Öğrenci Bıçaklanarak...

Almanya’nın Baden Württenberg eyaletinde bulunan Illerkirchberg kasabasında okula giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 13 ve 14 yaşlarındaki iki kız öğrenciden biri hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kız öğrencinin Türk kökenli Alman vatandaşı 14 yaşındaki Ece Sarıgül olduğunu öğrendi. Hayati tehlikesi olmayan 13 yaşındaki diğer öğrencinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili bir mesaj yayınlayan Illerkirchberg kasabasının yakınındaki Ulm Cemevi, Ece Sarıgül’ün taziyesinin yarın olacağını bildirdi.

Güvenlik birimleri de, olayın zanlısı olarak Eritreli bir göçmenin gözaltına alındığını açıkladı.

"Bağrışlar duydum"

Bir görgü tanığı, okula giden yolda trafik lambası yakınından bağrışlar duyduğunu, gidip olay yerine baktığında bir kız çocuğunu yerde karnında yara almış ve kanlar içinde yatarken gördüğünü, ikincisinin ise göğsünün altından yaralandığını ve bilincini kaybetmiş halde olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Markus Häußler, kasaba sakinlerinin şok içinde olduklarını belirtti. Baden Württenberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl da, zanlının okulun hemen karşısında bulunan sığınmacı yurdundan çıkıp, saldırının hemen ardından tekrardan sığınmacı yurduna girdiğini, buraya olay sonrasında polis özel komando birliği (SEK) tarafından düzenlenen baskında üç erkeğin gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada yaralı olarak gözaltına alınan 27 yaşındaki kişinin, kız çocuklarına saldırdığından şüphelenildiği ifade edildi. Zanlının sığınmacının yurdunda yaralı halde bulunduğu ve hastaneye götürüldüğü de belirtildi.

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