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Siyaset İşte başörtülü yaşlı kadına küfredip saldıran Hasan Akkuş'un zihin yapısı! Twitter paylaşımı ortaya çıktı
Siyaset

İşte başörtülü yaşlı kadına küfredip saldıran Hasan Akkuş'un zihin yapısı! Twitter paylaşımı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-19 22:05:00 -

Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda, başörtülü yaşlı bir kadının boğazını sıkıp küfreden Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un olayın ardından gelen tepkiler üzerine kapattığı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Hasan Akkuş, dün belediyeye operasyon gerçekleşirken, kalabalığın arasındaki yaşlı ve başörtülü bir kadının yanına giderek küfretti. Kadının boğazını sıkan CHP'li Akkuş'a çevredekiler engel oldu.

Akkuş yaptığı saldırıdan sonra gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

Twitter hesabında daha önce yaptığı paylaşımları ortaya çıkan Hasan Akkuş'un zihin yapısı gözler önüne serildi.

Akkuş'un bir mesajında, Türkiye'de Arapça ve Farsça eğitimine karşı çıktığı, Arapların İngilizce eğitimi almasından rahatsızlık yaşadığı görüldü. Buna karşın Türkiye'de yaygın bir şekilde İngilizce eğitimi verilirken Hasan Akkuş'un buna sessiz kalması, iki yüzlülüğünü ve zihin yapısını ortaya koydu.


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Hasan Akkuş kimdir?

CHP’li Hasan Akkuş’un Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün bir numaralı adamı olduğu konuşulurken, Akkuş’un Büyükçekmece Belediyesi’nde 1994 yılından 2016’ya kadar Özel Kalem Müdürlüğü yaptığı, 2016’dan bugüne ise Siyasi ve Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

İBB Başkanı İmamoğlu ile yakın!

Akkuş'un, 2020 yılında İBB’de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü’nde yer aldığı ve kendisini söz konusu göreve getiren Ekrem İmamoğlu’na, “Dileğim; beni bu göreve getirenlere layık olmak, bana inanıp güvenen Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na mahçup olmamaktır. Başaracağım; çünkü omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım. Başaracağım; çünkü Ekrem İmamoğlu başkanımızın başarısında bir nebzede olsa katkım olsun istiyorum” sözleri ile teşekkür ettiği görüldü.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!

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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!

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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!

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