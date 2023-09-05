İşte başarının formülleri

Buğra Kardan İstanbul

Girişimciler, ekonomik mal ya da hizmet imal edip pazarlayan; üretim faktörlerini bir araya getiren; kâr amacıyla hareket eden ve tüm riskleri göze alan kişiler olarak tanımlanıyor.

ÖRNEK PROJELER

Her yaştan, cinsiyetten, ırktan ve gelir seviyesinden kişilerin girişimci olup örnek projelere imza atmaları mümkün. Bu projeleri hayata geçirmede eğitim, deneyim gibi kriterler önemli rol oynuyor. Girişimcilerin hayatlarını devam ettirmeleri ve yeni başarı öyküleri ortaya koymaları için ise belli özelliklere sahip olmaları gerekiyor. Uzmanlar, bu özellikleri şöyle sıralıyor:

YOL VE YÖNTEM ÇOK

Vizyon sahibi olmak

Belli bir iş sürecinde liderlik yapmak ve yol göstermek için vizyon sahibi olmak önemlidir. Neredeyse herkes gelecek planları oluştururken hayaller kurar. Ancak bu planların büyük bölümü için çalışma sürecinin yanı sıra vizyon da önemli bir konuma sahiptir. Vizyon sahibi kişiler, planı yapar ve tatbik eder. Kısacası başarılı bir girişimci olmanın temellerinden biri de vizyon sahibi olmak ve kendini geliştirmekle ilintilidir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Girişkenlik ve risk almak

Müteşebbislerin başarılarla anılmaları için risk almaları ve girişken olmaları gerekmektedir. Risk almak, önemli bir ürün veya hizmet farklılaştırıcısı olabilecek yeniliği mümkün hale getirir. Bununla birlikte başarısız riskler her zaman olumsuz sonuç vermez. Bazen bir girişimcinin öğrenebileceği en değerli dersler olarak da görülmelidir. Kısacası başarısızlık, gelecekteki iş stratejilerini şekillendirmek için son derece önemlidir.

Öğrenmeye açık olmak

Sürekli bilgiye açık olmak ve her zaman çeşitli bilgiler edinebileceğine inanan girişimciler hayatta daima bir adım öndedir. Bunun yanı sıra kreatörlüğün gelişmesi için her gün yeni bir bilgi öğrenmek oldukça önemlidir. Başarılı girişimciler benzersiz işler oluşturmak için yaptıklarını tamamlayan yeni beceriler öğrenmeyi benimserler.

İş birliği ve network oluşturmak

Network, iş dünyasında oldukça önemli bir role sahiptir. Birçok girişim, ürünlerini ve hizmetlerini pazarlamak için networkleri etkin bir biçimde kullanmayı tercih eder.

Ayrıca network oluşturarak girişimin verimliliğini artırmak mümkündür. Kısacası iş birliği ve network oluşturmayla maliyetler azaltılabilir ve iş süreçleri optimize edilebilir.

Dayanıklılık ve işe inanmak

Yapacağı işe inanan her girişimci mutlaka başarı basamaklarında yükselecektir. Bu adanmışlık güdüsüyle girişimciler zamanlarının çoğunu çalışarak geçirir. Böylece yaptıkları her işten de zevk alırlar. Başarılı olmanın temeli ise çok çalışmaktan, planlamadan ve fikir üretiminden geçer. Bu yola girebilmek için de girişimcinin yaptığı işe inanması son derece önemlidir.