  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İşte Bahçeli'nin "Karagümrük" çıkışının perde arkası!
Siyaset

İşte Bahçeli'nin "Karagümrük" çıkışının perde arkası!

Tribünleri politize etmeye çalışan provokatörlere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den üstü kapalı “racon” geldi. Bahçeli, “Artık Karagümrüklüyüm” dedi. Peki Karagümrük’ün anlamı ne? İşte Bahçeli’nin Karagümrük açıklamasındaki ince detay…

Yeniakit Publisher
2023-02-28 11:24:00 - 2023-02-28 11:37:56
İşte Bahçeli'nin "Karagümrük" çıkışının perde arkası!

 yeniakit.com.tr 

Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki provokatif tezahüratların ardından, Beşiktaş-Antalyaspor maçında da benzer görüntüler yaşandı. Siyah beyazlı taraftarlar içinde bir grup, “Hükümet istifa” diyerek spor müsabakasını politize etmeye kalktı.

Yaşanan skandala tepki yağarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli’nin istifasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur.

Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır.

Yeni takımım Karagümrük

MHP lideri Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında yeni takımını açıkladı. Bahçeli, “Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrükspor'a gönül veren bir kişi olarak hayatıma devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Karagümrük’ün manası ne?

2015 senesinde, MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta; başında kasket, omzunda palto ve elinde tesbihle görülen Devlet Bahçeli'nin, “İstanbul'un bütün semtlerini iyi bilirim, Karagümrük'e de sevdalıyımdır” notu dikkati çekmişti.

Karagümrük, özellikle Osmanlı’nın son döneminde hakim olan “kabadayılık” kültüründe, İstanbul’un “ağır abi semti” olarak biliniyor.

Ayrıca Bahçeli Karagümrük'ü 2019 senesinde ziyaret edip yetkililerle uzun süre takım hakkında konuşmuştu.

Beşiktaş tribünündeki ahlaksızlık çileden çıkarttı! Semih Yalçın'dan ayrılık açıklaması
Beşiktaş tribünündeki ahlaksızlık çileden çıkarttı! Semih Yalçın'dan ayrılık açıklaması

Siyaset

Beşiktaş tribünündeki ahlaksızlık çileden çıkarttı! Semih Yalçın'dan ayrılık açıklaması

AK Parti'li vekil de Beşiktaş'tan ayrıldı
AK Parti'li vekil de Beşiktaş'tan ayrıldı

Gündem

AK Parti'li vekil de Beşiktaş'tan ayrıldı

Şenol Güneş'ten Devlet Bahçeli'ye cevap! Sen ne diyorsun be hoca
Şenol Güneş'ten Devlet Bahçeli'ye cevap! Sen ne diyorsun be hoca

Spor

Şenol Güneş'ten Devlet Bahçeli'ye cevap! Sen ne diyorsun be hoca

Kemal Kılıçdaroğlu komadadır" target="_blank">
Devlet Bahçeli: Kemal Kılıçdaroğlu komadadır
Devlet Bahçeli: Kemal Kılıçdaroğlu komadadır

Siyaset

Devlet Bahçeli: Kemal Kılıçdaroğlu komadadır

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23