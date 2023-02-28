İşte Bahçeli'nin "Karagümrük" çıkışının perde arkası!

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Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki provokatif tezahüratların ardından, Beşiktaş-Antalyaspor maçında da benzer görüntüler yaşandı. Siyah beyazlı taraftarlar içinde bir grup, “Hükümet istifa” diyerek spor müsabakasını politize etmeye kalktı.

Yaşanan skandala tepki yağarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli’nin istifasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur.

Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır.

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Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır.”

Yeni takımım Karagümrük

MHP lideri Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında yeni takımını açıkladı. Bahçeli, “Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrükspor'a gönül veren bir kişi olarak hayatıma devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Karagümrük’ün manası ne?

2015 senesinde, MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta; başında kasket, omzunda palto ve elinde tesbihle görülen Devlet Bahçeli'nin, “İstanbul'un bütün semtlerini iyi bilirim, Karagümrük'e de sevdalıyımdır” notu dikkati çekmişti.

Karagümrük, özellikle Osmanlı’nın son döneminde hakim olan “kabadayılık” kültüründe, İstanbul’un “ağır abi semti” olarak biliniyor.

Ayrıca Bahçeli Karagümrük'ü 2019 senesinde ziyaret edip yetkililerle uzun süre takım hakkında konuşmuştu.