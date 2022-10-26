İşte Avrupa'da temsilcilerimizin son durumu!
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz hedefe odaklandı. İşte gruplarda oynanacak 5. Maçlar öncesi takımların son durumu.
UEFA Avrupa Ligi Grup B ligi lider konumunda bulunan Temsilcimiz Fenerbahçe kendisiyle aynı puanda bulunan Fransa'nın Rennes takımı ile karşı karşıya gelecek.
27 Ekim Saat 19:45 de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Novak Simovic yönetecek.
Gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımı ile liderlik maçına çıkıyor!
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Galip gelmesi durumunda Grubu Lider bitirebilecek. Berabere kalması durumunda ise Grup liderlik şansını son maça bırakacak.
Trabzonspor 3 puan peşinde!
UEFA Avrupa Ligi H Grubu Temsilcilerimizden Trabzonspor Sırbistan temsilcisi Crvena Zvezda takımı ile yapacağı maçı kazanmak istiyor.
Trabzonspor'un maçı kazanarak tur şansını son maça bırakmak istiyor
Grupta 9 puanla birinci sırada bulunan Macaristan Temsilcisi Ferencvaros'un ardından 2.sırada bulunan temsilcimizin 6 Puanı bulunmakta.
Başakşehir FK liderlik maçında !
27 Ekim 19:45 de temislcimiz Başakşehir FK İtalya’nın dev kulüplerinden Fiorentina ile karşı karşıya geleceği maçtan detaylar.
Temsilcimiz Başakşehir FK , UEFA Avrupa Konferans Ligi AGrubunda 10 puanla lider konumunda bulunurken , İtalyan temsilci Fiorentina ise 7 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Başakşehir FK İtalya'dan zaferle dönmesi durumunda grubu lider bitirecek. Berabere kalması durumunda ise son maçlarda İtalyan devi ile puanlarının eşitlenme durumu söz konusu olacak. Bu durumda ise her iki takımın arasındaki maçlar baz alınacak ve averaj durumu gruplarda ki konumlarını belirleyecek.
Sivasspor - CFR Cluj maçı
Konferans Ligi G grubu temsilcimiz Sivasspor evinde oynayacağı CFR CLUJ maçını Noveçli hamen Rohit Saggi yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında Sivasspor,27 ekim perşembe günü Romanyanın CFR CLUj takımı ile karşı karşıa gelecek.
Grup lideri Sivasspor galibiyet peşinde
Temsilcimiz maçı kazanması durumunda büyük oranda gruptan çıkmayı garantileyecek.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 22.00’da başlayacak mücadelede Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi’nin yardımcılıklarını Geir Isaksen ve Morten Jensen yapacak.