İşte Arefe günü okunacak dualar: Kim bunu okursa...

Arefe gününde edilecek dualar vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın müjdeleyicisi Arefe gününde gün boyunca oruç tutacak olan müslümanlar bu özel bayram arefesinde nasıl dua edileceğini, hangi duaların edilmesi gerektiği konusunda araştırmalara başladı. Peki Arefe günü ne zaman hangi dualar edilir? Arefe gününde İhlas suresi okumanın fazileti nedir?

Arefe günü okunacak dualar nelerdir?

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem şöyle buyurdular: "Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur."

Arefe ve bayramı geceleri mümkünse 1001 kere

"Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh" İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:

'Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran', (Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır) Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

Arefe günü İhlas Suresi okumanın fazileti nedir?

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." deniyor.

İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.

İhlas Suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi'nin anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.