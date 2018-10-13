İşte Arda-Berkay kavgasının görüntüleri

Futbolcu Arda Turan’ın önce Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği, ardından da Berkay’ı darp ettiği iddia edilmişti. Darp edildikten sonra hastaneye kaldırılan Berkay’ın burnu kırıldığı tespit edilmişti.

Arda Turan’ın Berkay’ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Emirgan'daki gece kulübünde şarkıcı Berkay ile futbolcu Arda Turan arasında yaşanan kavganın görüntüleri ilk defa yayınlandı. Kanal D haberde ekrana gelen görüntülerde, ikili arasında yaşanan kavganın mekan dışında da sürdüğü görüldü.

Arda'yı 8 kişi tutmaya çalıştı

İçerde yaşanan kavganın ardından sinirli bir şekilde dışarı çıkan şarkıcı Berkay, elindeki şişeyi yere attı. Mekanın işletmecisi Umut Evirgen ve çevredekiler oldukça sinirli olan Berkay'ı sakinleştirmeye çalıştılar. Olaydan bir süre sonra ise Arda Turan dışarı çıktı. Yolun karşısındaki durakta bekleyen Berkay'ın yanına gitmek isteyen Arda'yı çevresindeki 8 kişi durdurmakta zorluk çekti. O sırada mekanda bulunan oyuncular Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın da Arda'yı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Berkay ise gelen bir taksiyle hastaneye gitti.

Hastanede neler yaşandı?

Saatler 06: 24’ü gösterirken Turan hastaneye geldi. Yanında kardeşi Okan Turan vardı. Kapıdan girişi sırasında, Arda'nın belindeki kabarıklık dikkat çekti. Bir eliyle, silah olduğu sanılan kabarıklığı tuttu. Diğer eliyle de perdelemeye çalıştı. İkili seri adımlarla içeri girdi.

Tam iki dakika sonra, kameranın saati 06: 26: 31 'i gösterirken, Berkay Şahin ve Arda Turan, hastanenin check up servisinde kadraja girdi.

İkili bir koltuğa oturdu. Sohbet etmeye başladı. Arda verdiği ifadeye göre, özür diledi. Berkay’ın eşiyle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. O sırada hastane personeli de, içeçek servisi yaptı.

Silah defalarca el değiştirdi

Tam 18 dakika sonra, saatler 06: 44 : 01 'i gösterirken, Berkay ve Arda arasındaki tartışma hararetlendi. Arda ifadesinde belirttiği gibi, yanında getirdiği silahı, namlusuna mermi sürerek sehpanın üstüne attı. "Bana inanmıyorsan bu silahla istediğini yapabilirsin" dedi.

Şarkıcı Berkay, o silahı sehpadan aldı. "Daha fazla rezilliğe gerek yok" diyerek yanlarındaki koltuğun üstüne attı. Silah defalarca koltukta yer değiştirdi. Saatler 06: 47 : 51'i gösterirken, şarkıcı Berkay ifadesine göre Arda'ya hatalı olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini söyledi. Bunun üstüne Arda sinirlendi. Silahı bir kez daha aldı. Ve yere tek el ateş etti. İkili o sırada yalnızdı. Kameranın da kör noktasındaydı. Yerden seken mermi, hastane içindeki bir printer'e saplandı. Silah sesine rağmen, odaya kimse gelmedi.

Ancak Berkay ile arda arasındaki tartışma bir kez daha hararetlendi. Yaklaşık 5 dakika boyunca tartışan ikili, yine geldikleri yoldan birlikte yürüyerek, hastanenin check up servisinden çıktı.

Saatler 07: 07 'yi gösterirken, Arda kalabalık bir grupla birlikte hastanenin acil servis kapısında görüldü. O grubun içinde olan şarkıcı Murat Dalkılıç da kolunu Arda Turan'ın omzuna attı. Hastaneden çıkış yaptı. Berkay ise yanında koruması ve hastane görevlileri ile birlikte check up servisine geri döndü. Arda'nın ateş ettiği yeri gösterdi. Onlarla birlikte merminin kovanını aradı. O kovan daha sonra polisin olay yerinde yaptığı incelemede bulundu.

Arda ile Berkay arasında neler yaşanmıştı

Futbolcu Arda Turan önceki akşam aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Emirgan'daki gece kulübü 'Gizli Kalsın'a gitti. Mekanda Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin de vardı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda ve Berkay arasında kavga çıktı. Arda Turan kafa attığı Berkay'ın burnunu kırdı.

Yaşananların ardından Özlem Ada Şahin sözlü tacize maruz kaldığını iddia etti.

Özlem Şahin, “Arda yanıma gelip, kulağıma eğildi. ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım’ dedi. Berkay bunu gördü. Aralarında tartışma çıktı. Eşim bana döndüğü sırada Arda kafa attı” dedi.

Olayın ardından ise burnunda kırık olan Berkay, Ulus'taki bir hastanede tedavi altında alındı. Ancak sabaha karşı hastaneye giden Arda Turan'ın silahı ateş aldı. Hastane güvenliğinin haber verdiği polis ekipleri hastanede inceleme yaptı. Koridorda mermi izleri tespit edildi.

Olayın ertesi günü ise Arda Turan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 3 saat ifade verdi.