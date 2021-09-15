İşte Annelik ruhu!

Malatya’da eşinden ayrıldıktan sonra 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmaya başlayan Melahat Aydemir, sonradan öğrenmiş olduğu dikiş nakış işiyle ailesinin geçimini sağlıyor.

Eşinden ayrıldıktan hayata sımsıkı sarılan 42 yaşındaki Melahat Aydemir, önce dikiş nakış kursuna başladı, ardından da yarım bıraktığı eğitimini tamamladı. Aydemir, kadınların inandıkları ve kendilerine güvendikleri takdirde her şeyin üstesinden geleceğine inanıyor.

Ev hanımı olan ve eşinden ayrıldıktan sonra 2’si üniversite, 1’i lise öğrencisi olan 3 erkek çocuğuna bakmaya başlayan Aydemir, dikiş nakış işiyle uğraşarak evinin geçimini sağlıyor. Aydemir, “Ev hanımıydım daha önce hiçbir şey bilmiyordum. Dikiş nakış kursuna başladım. Hayata daha sıkı bağlandım. Kimseye ihtiyacım olmadan, evimin geçimini, çocuklarımın bakımını sağlıyorum” dedi.