İşte anne sütünün bebekler için önemi

YENİ AKİT ANKARA

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, anne sütünün, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerini içeren ideal besin kaynağı olduğunu, içindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan koruduğunu söyleyerek, “Anne sütü, bebekler için en iyi ve en doğal besindir” dedi. Anne sütünün, normal doğum haftasında doğan tüm sağlıklı bebeklerin ihtiyaçlarını 6 ay tek başına karşıladığını, emzirmenin 6 aydan sonra uygun ek gıdalar eşliğinde en az 1 yaşına kadar devam edilmesi gerektiğinin önemine değinen Saydan, açıklamasında şunlara yer verdi: “Emzirme bebekle anne arasında özel sevgi bağı kurulmasını sağlar. Doğumdan hemen sonra emzirme doğum sonrası kanama miktarını azaltır. Annenin sağlığında koruyucu etkisi vardır; göğüs kanseri, yumurtalık kanseri, kemik erimesi ve anemi risklerini azaltır. Anne emzirirken salgılanan oksitosin hormonu aslında mutluluk hormonudur. Aynı zamanda annenin doğum öncesi vücut yapısına yeniden kavuşmasını ve hem rahim toparlanmasını hem de alınan kiloların verilmesini kolaylaştırır.

Anne sütünün bebek için sayısız yararı var

Anne sütü, bebeklerin normal büyümesini ve gelişimini sağlayacak en ideal yapıdadır; bileşiminde sindirime yardımcı aktif enzimler ve enfeksiyonu önleyen, bağışıklık sistemini güçlendiren prebiyotikler bulunur.

Tamamen hijyenik ve en uygun sıcaklıktadır. İlk 4 ay içerisinde bebeklere anne sütü dışında, su dahil hiçbir ek gıda verilmesine gerek yoktur.

Emzirme ile anne vücudunda “oksitosin” hormonu salgılanır. Bu hormon sütün rahatça verilmesi kadar, anne ile bebek arasında güçlü bir bağ gelişmesini de sağlar. Çocukluk çağına dek devam eden bu güven bağı, bebeğin duygusal ihtiyacını da karşılar.

Anne sütü hastalıklara karşı koruyucudur. Anne sütü ile beslenen bebeklerde ishal, solunum sistemi hastalıkları ve alerjik reaksiyonlar çok daha az görülür. Antibiyotik kullanımı gerektiren hastalıkları azaltır.

Anne sütü her zaman hazırdır ve bebek için sindirilmesi en kolay besinidir.

Anne sütü, bebeğinizde bazı kronik rahatsızlıkların oluşma riskini azaltır. (Tip 1 diyabet, çölyak hastalığı, obezite, koroner kalp rahatsızlığı vb. )

Bebeğinizin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine yardımcı olan anne sütü, çocuklarda dikkat eksikliği sendromu riskini de azaltmaktadır.”

İlk süt (kolostrum) bebek için çok değerli

Doğumdan sonraki 6 saatte memeden gelen, rengi koyu sarı olabileceği gibi kahverengi de olabilen kremamsı sıvıya kolostrum denildiğini ve bu sütün bebek için oldukça önemli olduğunu söyleyen Saydan, “Kolostrum içerisinde bebek doğduğunda vücudunda olmayan, antikor içeriği barındırır. Antikor, vücuda giren mikropların zararsız hale gelmesini sağlar; diğer bir deyişle kolostrum bebeğinizin bağışıklık sistemini aktif hale getiren bir besindir. Kolostrumun görevleri arasında; bağırsakları, akciğeri ve boğazı korumak da vardır. Anne sütü görüleceği üzere bebekler için sayısız yararları bulunmaktadır. Bu mucizevi gıdadan daha üstün bir bebek maması bulunmadığı için tıbbi bir zorunluluk olmadıkça anne sütünün bırakılarak bebek maması kullanılmaması sağlıklı nesiller yetişmesi için çok önemlidir. Tüm annelerin bu konuya gereken hassasiyet göstermesini, reklamlarla veya yanlış yönlendirmelerle anne sütünü vermeyi bırakmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz” dedi.