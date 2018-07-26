İşte Akşener'in koltuğuna talip olan isimler

İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

"...Akşener’in daha da güçlenerek geri dönüş yapma ihtimalini hâlâ güçlü bir seçenek olarak görüyorum. Ama İYİ Parti’yi zor günler bekliyor. Dip akıntıların güçlü olduğu İstanbul Boğazı’ndan geçecek olan büyük gemiler, kılavuzu kaptana ihtiyaç duyar. İYİ Parti seçim gecesinden itibaren siyasetin tehlikeli sularına girmiş buluyor. Partileri başarıya taşıyan lideridir. İYİ Parti ise ne ideoloji partisi ne de bir kadro hareketi. Akşener partisi olarak doğdu. Ama parti siyasetin azgın sularında yüzerken, lidere en çok ihtiyaç duyduğu bir anda Akşener’i kaybetmiş durumda.

Konuştuğum parti yöneticileri, Akşener’i tek aday olarak gösterme konusunda kararlılar. Ama partide bir yandan da potansiyel genel başkan adayları kıpırdamaya başladı.

İYİ Parti’de Meral Akşener’den sonraki en güçlü isim Koray Aydın. Eski Bayındırlık Bakanı hem seçimlerden sonraki istifasında, hem de Afyon kampında yaşanan kopuş sırasında Akşener’in yanında yer aldı. Ancak MHP’de genel başkanlık yarışına girmiş biri olarak İYİ Parti’nin kurucularından ve teşkilat başkanı olarak en güçlü isim olma özelliğini koruyor.

Ümit Özdağ ise potansiyel bir aday olmasına karşın şu ana kadar bir sinyal vermiş değil. Medyada tanınır bir isim olmasına karşın, parti üzerinde o denli güçlü olmadığı söyleniyor.

MUHALİFLERİN ADAYI HALAÇOĞLU

Akşener muhaliflerinin üzerinde toplandıkları isim ise İYİ Parti kurucularından ama milletvekili adayı gösterilmeyen Yusuf Halaçoğlu. Demirel’den sonra, DYP’de “Kasıma kadar İsmet Abi” formülü gündemdeydi. Muhalifler de “Olağan kongreye kadar Yusuf Hoca” diyorlar. Ama partideki güçleri sınırlı.

Eğer Akşener’den başka aday çıkarsa, tek aday olmayacağı kesin. Merkez sağ ve soldan gelenlerin de aday çıkarması bekleniyor. Bu isim bir kadın olur mu orasını bilmem ama güçlü birisi olacağı kesin..."