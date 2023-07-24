İşte akıllı telefonların hafızasını yiyip bitiren uygulama! Kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi

Çağımızda neredeyse akıllı telefon kullanmayan kimse kalmadı. Öyle ki bu telefonlar adeta hayatımızın kendisi oldu. Birçok verimizi ve özelimizi sakladığımız telefonlar başta istediğimiz hızda bize hizmet ederken sonradan şaşırtıcı bir şekilde yavaşlamaya başlıyor. Peki, bunun nedenini hiç düşündünüz mü? İşte, çok şaşıracağınız o neden...

Binbir heyecanla yeni telefon alan birçok kullanıcı, kısa süre sonra telefonda yaşadıkları yavaşlamadan şikayetçi olarak üreticiye başvuruyor. Ancak bu yavaşlamanın üretici gibi dış etkenlerle hiçbir alakası olmadığı bilinmiyor. Aslında akıllı telefonlarda yaşanan yavaşlamanın nedeni birçok kişinin kullandığı o popüler uygulamalar...

Yeni bir akıllı telefon satın alan birçok kişi, birkaç ay sonra performansta bir düşüş yaşayarak hoş olmayan bir şekilde şaşırır. Genellikle, cihazın yavaşlamasından şüphelenerek üreticiye hemen tepki gösterirler, ancak durum tamamen farklı olabilir.

Telefonunuzun gücünü düşüren bu uygulamaya dikkat!

Çoğu kişi, Yandex gibi yaygın bir arama motorunun akıllı telefonlarında ne kadar yer kapladığına hiç dikkat etmez. Ancak istatistikler sizi şaşırtabilir: sadece birkaç ay içinde, bu uygulama onlarca gigabayt alan kaplayabilir ve bunun çoğu, önbellek değil, hesabınızla ilgili bilgiler içeren programın verileridir.

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Cihazınızı önemli ölçüde hızlandırmak için uygulama ayarlarına gidin ve “Verileri Temizle” bölümüne ulaşın. Silme işlemini onayladıktan sonra, akıllı telefonunuzdan birçok gereksiz dosya silinecektir. Yerel tarama geçmişi, önbellek ve telefona gereksiz yere yüklenen diğer ayrıntılar silindiğinde telefonunuz eski hızına geri kavuşacaktır.

Bu temizleme işlemini telefonunuzun yavaşlamasını engellemek için ayda bir kere düzenli olarak yapmanız yeterli olacaktır.