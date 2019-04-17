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Seçim 2019 Sayfası

İşte AK Parti'nin YSK'ya sunduğu 'İstanbul' dilekçesi!

AK Parti'nin YSK'ya yaptığı İstanbul seçimlerinin yenilenmesi başvurusunun detayları ortaya çıktı. 3 bavulla teslim edilen belgelerle birlikte verilen dilekçede, seçimlerdeki maddi hata, sanık kurul üyeleri, kısıtlı seçmen, kayıp seçmen iddiaları da yer aldı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 07:34
İşte AK Parti'nin YSK'ya sunduğu 'İstanbul' dilekçesi!

AK Parti’nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talepleri 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, sayım döküm cetvelinde hata, kısıtlıların oy kullanması, kayıp seçmen listeleri ve kayıp oy pusulaları gibi iddialarla İstanbul’da 300 bin oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale geldiği belirtildi. Tüm bunların “kasten ve organizeli bir şekilde yapıldığı” öne sürülen dilekçede, öne sürülen usulsüzlüklerin iki parti arasındaki oy farkını kapatır nitelikte olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerin yenilenmesi talep edildi.

İşte AK Parti’nin iddiaları

44 sayfalık dilekçenin “genel değerlendirme” başlığında İstanbul'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine dair özetle şu hususlar yer aldı:

Maddi hata

Sandık kurulları tarafından seçimin sonucunu değiştirebilecek sayıdaki zarfların ve oyların sayımında ve geçerli olup olmadığı yönünden yapılan değerlendirmelerde; Sandık sonuç tutanaklarının ve oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında yapılan ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler, kayıp oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları.

Memur olmayan sandık kurulu üyeleri

İlçe Seçim Kurullarınca 298 sayılı Kanuna açıkça aykırı şekilde yapılan sandık kumlu başkan ve üye atamaları…

Kısıtlı seçmenlerin oy kullanması

Seçmen listesinde kayıtlı olmasına rağmen Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanamayacak kısıtlıların oy kullanması ve seçmen listesinde kayıtlı olmakla birlikte ölü olan seçmenler yerine de başkaları tarafından oy kullanılmış olması...

Mükerrer seçmen

Çok sayıda mükerrer kayıtlı seçmenin birden fazla seçim çevresinde oy kullanıp kullanmadığının tespit edilememesi...

Kayıp seçmen listeleri

Torbalarda bulunamayan kayıp seçmen listeleri nedenleriyle, İstanbul genelinde kullanılan yaklaşık 300 bin oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale gelmiş olmasından dolayı seçim sonuçlarının her türlü şüpheden uzak ve kesin olarak belirlenebilmesine hukuken imkan bulunmamaktadır.

Organizeli

Tüm bu hata ve usulsüzlüklerin sehven ve münferiden değil, bilakis kasten ve organizeli bir şekilde yapıldığını göstermektedir.

"Tam kanunsuzluk"

Dilekçenin "sonuç ve talep kısmı" ise şöyle:

“31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oluşan "seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller" ve bu şekildeki oyların iki parti arasındaki oy farkını kapatır sayıda bulunması ve tam kanunsuzluk nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin; Anayasa'nın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25. ve 29. maddeleri ile 298 Sayılı Kanunun 14,110,112 ve 130. maddeleri kapsamında iptal edilmesi ve yenilenmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.”

(Habertürk)

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 07:35
  1. AK Parti
  2. dilekçe
  3. YSK
  4. Yüksek Seçim Kurulu
  5. İstanbul

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