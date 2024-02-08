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Gündem AK Parti'nin Adıyaman adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Bizans göndermesi
Gündem

AK Parti'nin Adıyaman adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Bizans göndermesi

Yeniakit Publisher
2024-02-08 15:30:00 - 2024-02-08 15:50:30
AK Parti'nin Adıyaman adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Bizans göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında CHP'ye Bizans göndermesi yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı belediye başkan adayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Altılı masa bir projeydi. Yenilginin faturasını Kılıçdaroğlu'na kestiler.

CHP Bizans oyunlarını aratmıyor. Çözüm üretme dertleri yok. Milletimiz bunların tıynetini, fikrini çok iyi biliyor.

Hedefimiz 2 ayda deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız.
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Hedefimiz Türkiye'yi lider ülke yapmak. Bizim gündemimizde Türkiye Yüzyılı'nın inşası var.

Eskisi, yenisi CHP yönetiminin, ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi derdi yok. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir.

İşte AK Parti'nin Adıyaman ilçe belediye başkan adayları: 

Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan

Çelikhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Bulut

Gerger Belediye Başkan Adayı Erkan Aksoy

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş

Kahta Belediye Başkan Adayı Mehmet Can Hallaç

Samsat Belediye Başkan Adayı Halil Fırat

Sincik Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut

Tut Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe

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