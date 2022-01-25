İşte AK Parti ve CHP farklı! Murat Ongun beceriksizliği itiraf etti

Dün mega kentte etkili olan yoğun kar yağışı, İBB’nin de beceriksizliği eklenince tam bir kaosa dönüştü.

Özellikle Avrupa yakasında İBB’nin yolları tuzlamaması sonucu binlerce İstanbullu otoyollarda araçlarının içinde mahsur kaldı.

Dün geceden beri İBB’ye tepkiler çığ gibi büyürken, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun cilalayıcısı Murat Ongun ise yine algı ve reklam peşinde koştu.

Ongun ‘tuzlama yapılmadı’ tepkilerine İstanbul’da 41670 ton tuzlamayapıldığını açıkladı. Ongun şunları yazdı;

“Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır.”

Ancak Ongun’un gururla açıkladığı tuzlama oranı 2017’de yapılan tuzlama oranının yanına bile yaklaşamadı. İBB’nin AK Parti yönetiminde olduğu 2017 yılındaki kar yağışında 136 bin ton tuz yollara serpilmişti.

Ongun böylece beceriksizliklerini itiraf etmiş oldu.