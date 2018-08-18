İşte AK Parti MKYK'da yer almayan 29 isim!
AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde mevcut MKYK üyelerinden 29 isim yeni listede yer almadı.18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:54
AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu için aday listeleri kesinleşerek seçime geçildi.
AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK, Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu için adaylar belirlendi.
MKYK'nin 50 kişilik listesinde adayların 42’si milletvekillerinden oluştu. Aralarında Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Mahir Ünal’ın da bulunduğu 21 isim yerini korudu.
Kabinede yer almayan eski bakanlar Numan Kurtulmuş, Ömer Çelik, Lütfi Elvan, Ahmet Arslan, Bülent Tüfenkci, Fatma Betül Sayan Kaya ve Mehmet Özhaseki, MKYK listesine girdi.
Milletvekilliğinden istifa ederek yeni sistemin kabinesine giren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile TBMM Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım MKYK listesinde yer almadı.
Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve Ravza Kavakçı Kan ile Bekir Bozdağ, Burhan Kuzu, Mehmet Muş da yeni parti yönetiminde yer almadı.
MKYK'de 21 yaşındaki Hatice Merve Tatar gibi genç isimler de yer buldu.
15 Temmuz gazisi Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun da parti yönetimine girmesi dikkati çekti.
AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde oluşturulan yeni listeye göre asıl üye adayları;
Bülent Tüfenkci,
Büşra Paker,
Emine Zeybek,
Fatma Aksal,
Gökçen Özdoğan Enç,
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya,
Hatice Merve Tatar,
Halil İbrahim Yıldız,
İffet Polat,
Markar Eseyan,
Mehmet Özhaseki,
Metin Yavuz,
Osman Nuri Gülaçar,
Tuğba Işık Ercan,
Vildan Polat,
Yavuz Subaşı,
Zehra Taşkesenlioğlu, oldu.
MKYK yedek üye adayları da şöyle:
"Ayşe Güliz Yılman,
Alaaddin Parlak,
Nevzat Şatıroğlu,
Ayşenur Nacar,
Müzehher Belma Erdoğan,
Neslihan Cenk,
Hüseyin Yayman,
İsa Sinan Göktaş,
Cemal Taşar,
Nazan Aytop,
Çiğdem Koncagül,
Mehmet Akif Kalaycı,
Hakkı Şanlı,
Sevde Sena Dağlı,
Esme Özbağ,
Muhammed Fatih Gök,
Şengül Karslı,
Emre Ete,
Eyüp Özsoy,
Davut Coşkun Şiviloğlu"
MERKEZ DİSİPLİN KURULU
Merkez Disiplin Kurulu asıl üyelikleri için Ahmet Aydın, Abdülkadir Özel, Ali Özkaya, Behiye Eker Albayrak, Betül Altınsoy Yanılmaz, Fatma Öncü, Kerem Ali Sürekli, Osman Mesten, Serap Yahşi Yaşar, Serkan Bayram, Türk İslam Karakoç aday gösterildi.
Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asıl üyeliği için Yalçın Akdoğan, İlyas Şeker ile Ayşe Keşir aday oldu.
Asıl ve yedek üyelerinin kesin listesi açıklandıktan sonra genel başkanlık ve parti yönetim organları için seçim birlikte yapıldı. Seçimler, gizli oy açık tasnif esasına göre gerçekleştirildi.
MKYK LİSTESİNDE 29 YENİ İSİM
AK Parti'nin bugün yapılan 6.Olağan Büyük Kongresi'nde mevcut MKYK üyelerinden 29 kişi listede yer almazken, bu isimler yerine 29 yeni isim görevlendirildi. MKYK'ye giren 29 isim şöyle:
Bülent Tüfenkci,
Büşra Paker,
Emine Zeybek,
Fatma Aksal,
Gökçen Özdoğan Enç,
Hatice Merve Tatar,
İffet Polat,
Mehmet Özhaseki,
Metin Yavuz,
Osman Nuri Gülaçar,
Tuğba Işık Ercan,
Vildan Polat,
Yavuz Subaşı,
Zehra Taşkesenlioğlu, oldu.
MEVCUT MKYK'DEN YENİ LİSTEDE YER ALMAYANLAR
Mevcut MKYK'de görev yapan şu 29 isim yeni listede yer almadı:
Ali Aydınoğlu,
Bülent Karakuş,
Fevzi Şanverdi,
İsa Sinan Göktaş,
Mehmet Emin Yılmaz,
Mehmet Mehdi Eker,
Rümeysa Kadak,
Yasemin Atasever,
Zelkif Kazdal,
Zeynep Alkış
MKYK'DE YERİNİ KORUYANLAR
MKYK listesinde;
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya,
Markar Esayan,
Vedat Demiröz, yerini korudu
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