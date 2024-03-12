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Gündem İşte Ahmet Şık örneği! Devlet terörle yeterli mücadele etmiyor
Gündem

İşte Ahmet Şık örneği! Devlet terörle yeterli mücadele etmiyor

Yeniakit Publisher
2024-03-12 15:37:00 -

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'nin gündem belirleyen programı Manşetlerin Dili'nde dikkat çeken ifadeler kullandı.

31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı’nda 2 DHKP/C’li terörist saldırı gerçekleştirmiş ve Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit etmişti.

2015’teki kalleş saldırının ardından CHP medyası teröristlere arka çıkmaya çalışmıştı. 'Atatürk'ün kurduğu gazete' olarak geçinen Cumhuriyet gazetesi, “Bu mecbur bırakıldığımız bir eylem” söylemiyle teröristlerin öldürülmeden hemen önceki açıklamasını yayınlayarak, Kiraz’ın katillerini meşru göstermeye çalışmıştı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, konuya ilişkin Akit TV'nin gündem belirleyen programı Manşetlerin Dili'nde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

'Atatürk'ün kurduğu gazeteyim' diyen Cumhuriyet gazetesinin manşetine bir savcının kafasına dayanan silahın fotoğrafını basmasınlar. Açık açık ismini veriyorum Cumhuriyet gazetesi.
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'Bu mecbur bırakıldığımız bir eylem' diye savcıyı şehit eden teröristleri, Cumhuriyet gazetesine manşet olarak koyanlar daha sonra milletvekili yaptırıldı.

Yazıklar olsun bu devlete. Yani AK Parti'nin iktidarda olduğu devlete diyorum ben bunu. Bu anlamda söylüyorum. Bir ülkede savcının şehit edilmesini 'mecbur bırakıldığımız bir eylem' diyerek Cumhuriyet gazetesinde manşet yapan adama 'helal olsun seni ödüllendiriyoruz' diyerek dokunulmazlık verildi. 

Şimdi hala bu adam (Ahmet Şık) korunuyor.

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