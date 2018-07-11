İşte Adnan Oktar'a yapılan suçlamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Adnan Oktar ve grubuna yönelik dev operayon başlattı. Emniyet 235 şüphelinin ev ve işyerlerinde arama yapıyor.

Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik suçlamaları da paylaştı işte o bilgi notu;