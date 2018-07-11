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İşte Adnan Oktar'a yapılan suçlamalar

Yıllardır dini duyguları istismar ederek gençleri tuzağına düşüren Adnan Oktar ve suç örgütüne karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu sabah geniş çaplı bir operasyon başlattı. Emniyet Adnan Oktar ve örgütüne yönelik suçlamaları da kamuoyuyla başlattı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:08
İşte Adnan Oktar'a yapılan suçlamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Adnan Oktar ve grubuna yönelik dev operayon başlattı. Emniyet 235 şüphelinin ev ve işyerlerinde arama yapıyor.

Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik suçlamaları da paylaştı işte o bilgi notu;

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:08
  1. İstanbul
  2. istanbul emniyet müdürlüğü
  3. Adnan Oktar

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