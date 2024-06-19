İşte Adnan Oktar operasyonunun bilinmeyenleri: A9 kanalı binasında polisle yaşanan çatışma ve örgütün silahlı kadın üyeleri! Resmen şok olacaksınız

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, gazeteci İpek Özbey'in Adnan Oktar örgütünü ve örgüte yönelik operasyonu anlattığı Dragos adlı kitaptan bazı bölümlere dikkati çekti. Oktar örgütünün silahlı yönünün çoğu kişi tarafından bilinmediğini belirten Ağırel, kitapta geçen, örgüte yönelik operasyonda yaşanan silahlı çatışmayı anlatan bölümleri okurlarına aktardı.

Ağırel, şunları yazdı:

"Operasyonda çok ciddi bir çatışma da yaşanıyor. Bir özel harekât polisi çelik yeleği sayesinde kurtuluyor. O özel harekât polisi öyle profesyonel davranıyor ki üzerine bir şarjör mermi boşaltılmasına rağmen karşılık vermiyor. Bu sayede örgüt mensubu saldırgan Mert Sucu canlı ele geçiriliyor.

Kitaptan öğreniyoruz ki her şey bundan sonra başlıyor. Çünkü çatışma Adnancıların televizyon kanalı A9 Kanalı binasının müştemilatında yaşanıyor.

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Saldırıdan sonra arama yapan polis ekipleri içeride olduğunu daha önceden haber aldığı silahları ve mermileri buluyor. (...)

Polis müdürü Furkan Sezer örgütün silahlı kanadını da şöyle anlatıyor:

Evet, hem içeriden anlık bilgi alıyorduk hem de müştekilerin verdikleri beyanlar vardı. Yine örgütün silahlı gücü çok uzun yıllardır faaldi. Sahte evrak ve rüşvetle aldıkları kanunsuz silahları vardı. Yine Adnan Oktar’ın talimatı üzerine örgütün silahlanmaya ağırlık verdiğini de biliyoruz. Burada silahlanma sadece örgütün erkek üyelerine mahsus bir konu değil, örgüt üyesi kadınlar da aynı şekilde erkekler gibi silahlanıyorlardı. Hukuksuz şekilde edindikleri silahların farkındaydık, yine bu silahları bir operasyon anında Türk polisine karşı da kullanabileceklerinden emindik. Burada ayrıca şuna da dikkat çekmek isterim: Sadece örgütün kadın üyelerinin kullandıkları ikametgâhlarda ve arama sırasında üzerlerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.”