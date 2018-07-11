İşte Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. Adnan Oktar ve müridlerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Adnan Oktar var. Oktar'ın evinde ve iş yerinde polis ekipleri arama yapıyor.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Adnan Oktar Suç Örgütü'ne operasyon başlatılmıştır" denildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda "silah, çelik yelek ve zırhlı araç" ele geçirildi.

5 İLDE OPERASYON!

Operasyonların eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 5 ilde başlatıldığı öğrenildi.