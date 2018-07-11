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İşte Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

İstanbul Emniyet'i Adnan Oktar'a yönelik başlattığı dev operasyon kapsamında silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:49
İşte Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. Adnan Oktar ve müridlerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Adnan Oktar var. Oktar'ın evinde ve iş yerinde polis ekipleri arama yapıyor.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Adnan Oktar Suç Örgütü'ne operasyon başlatılmıştır" denildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda "silah, çelik yelek ve zırhlı araç" ele geçirildi.

5 İLDE OPERASYON!

Operasyonların eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 5 ilde başlatıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:49
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. operasyon

YORUM YAZ

  • Yazıldığı gibiYazıldığı gibi58 dk önce
    Ato yazacak çok şey var ama gazetenin hatırına yazmıyorum ??????????????
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Bu Adnan Oktar denilen adam çok yönlü toplumun ahlakını bozuyor, dinin içini boşaltmaya çalışıyor, yani kirliliğin üreticisi. çoktan bu hamle yapılmalıydı, geç kalınmış bir müdahale...
  • hilmikurthilmikurt1 sa önce
    Çok şükür ! Bu sapıklara devlet ne zaman el atacak diye bekliyorduk. Devletimiz uyumuyor çok şükür ! bu sahte hoca ve sözde müritlerinin sapık tv kanalınıda kapatsınlar. Bunu hoca sanan varmıydı acaba .Mason locası buna ödül vermişti .
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