İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük POMEM’de yapılacak polis özel harekat yemin töreninde konuştur. Soylu’nun gündeminde; PKK tarafından Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen ve Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit olduğu hain saldırı vardı.

Soylu’nun konuşmasından satır başları:

Bir şehit annesiyle, bir şehit babasıyla konuşurken nasıl ezildiğimi, o insanların acısını nasıl hissettiğimi iyi bilirim. Dün hemen görüştüm. Çelik gibi bir iradesi var. Bana dedi ki, “Bakanım, karım oraya benim yanıma gelmek istedi çocukla beraber. Başımıza böyle bir iş geldi. Vatan Sağ olsun.”

Hiçbir şeyden korkmayın. Amerika 5 bin TIR gönderip de PKK'yı ve PYD'yi orada besleyecekmiş. Avrupa onlara destek verecekmiş. Bilesiniz ki Avrupa da Amerika da bunların arkasında oldu, sizin gibi kahraman arkadaşlarımız bu toprakları onlara mezar etti ve onlara gerekli cevabı en şiddetli şekilde verdi.

Asker olan eşini görev yerinde ziyaret etti, dönerken yola kurulan pusuda şehit oldu. Mesai arkadaşlarım, benim polis kardeşlerim; burayı iyi dinleyin. Batıda Avrupa'da teröriste destek verenler, ülkelerinde oturma hakkı verenler, siyasi sığınma taleplerini ikiletmeyenler, 5 bin TIR silah gönderenler, profesyonel katilleriyle bunlara eğitim verenler, akıl verenler, taktik verenler, moral verenler, Amerika'dan 10 bin km öteden adamlarını gönderip Kandil'de PKK'nın katillerine eğitim verenler, dernekleri üzerinden para gönderip, Anadolu'nun birliğini bozmaya çalışanlar, ay yıldızlı bayrağa göz dikenler; bir anne ile 11 aylık bebeğine pusu kurdular.

Bu cinayetin görmezden gelinip, üstü örtülür bir yanı yoktur. Artık hiçbirisi ne bizim operasyonlarımıza laf söyleyebilir, ne mahkemelerimize yargılamalarımıza laf söyleyebilir. Ne de kiminle alışveriş yapacağımıza laf söyleyebilir. Besleyip büyüttükleri budur.

PKK'nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katili.

"DARBENİN ARKASINDA ABD VAR"

15 Temmuz darbe girişiminden bir kaç gün sonra açıklama yapan o dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Süleyman Soylu, özel bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanarak "Darbenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Oradan yayınlanan birkaç dergi, bir kaç aydır faaliyette bulunuyordu. Biz ABD’ye aylardır Fethullah Gülen konusunda bir mesaj veriyoruz. ABD bize Fethullah Gülen'i vermek zorundadır" dedi.

Bakan Soylu, "15 Temmuz alelade bir tarih değil. Kim alelade bir tarih olduğunu düşünüyorsa yanılıyor. Bu Ortadoğu için de önemli bir tarihtir, bu dünya demokrasisi için de önemli bir tarihtir. Bu demokrasinin kendisi açısından önemli bir tarihtir. 1960 darbesinde şunu söylemedik mi hep beraber, keşke millet ayağa kalksaydı da Menderes'i vermeseydi. Bugün millet ayağa kalktı, Tayyip Erdoğan'ı da vermedi, millet ayağa kalktı demokrasiyi de vermedi, bugün millet ayağa kalktı bir takım çapulculara sen bu ülkeyi yönetemezsin dedi" diye konuştu.

Soylu şöyle devam etti: "İnsanlar Genelkurmay'ın önüne gittiği zaman askerin onlara ateş açacağını bilmiyor muydu? Bu kadar avanak mı bu millet? Gidiyor, oraya ölüme gidiyor. Canlı kalkan olarak, ölümü göze alarak gitmiyorlar mı bu insanlar? Eğer bu insanlar oraya ölümü göze alarak gidiyorlarsa, biz de bu milletin evlatları olarak bu gerçekleri her ne pahasına olursa olsun aziz milletimizle paylaşmak zorundayız. Bu kadar basit ve net."