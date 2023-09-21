  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye öyle bir cihaz geliştirdi ki... Görülmeyeni gösteriyor

Dünya gündemine aldı, Kılıçdaroğlu sus pus! Azerbaycan’ın Ermeni terörist gruplara operasyonu CHP liderini sessizliğe bürüdü

Suriyeli annenin yürek parçalayan hali... YPG'nin kaçırdığı çocuğunu geri istiyor

Olmaz olsun senin gibi profesör! Cerrahpaşa'da profesörden başörtülü öğrenciye iğrenç taciz! 'Seni köşede sıkıştırmaktan...'

Malatya ve Elazığ'ın ismi değişti! Herkes çok beğendi

Yola çıkacaklar dikkat! 46 gün sürecek

Doları bıraktıklarını duyurmuşlardı! O ülke Türk Lirası kararını duyurdu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Gezi zekalılara kapak olsun! İşte Türkiye’nin Avrupa’daki ve dünyadaki sırası

Ankara Halk Ekmek’teki bakteri skandalına tepki çığ gibi... Vatandaşa zehir yediriyorlar!
Spor İşte A Milli Takımın yeni hocası Montella'nın karnesi!
Spor

İşte A Milli Takımın yeni hocası Montella'nın karnesi!

Yeniakit Publisher
2023-09-21 20:11:00 - 2023-09-21 20:19:50
İşte A Milli Takımın yeni hocası Montella'nın karnesi!

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, kariyerinde 438 resmi maça çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Erkek Futbol Takımı'nda Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayılmasının ardından takımın başına Vincenzo Montella'yı getirdi.

Türkiye'de daha önce Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam kariyerinde ilk kez bir milli takımda görev alacak.

49 yaşındaki çalıştırıcı bugüne kadar; Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'da görev yaptı. Montella söz konusu bu takımlarla toplam 438 resmi mücadeleye çıkarken, 194 galibiyet, 104 beraberlik ve 140 mağlubiyet aldı.

Milli takımın 21. yabancı teknik direktörü!

A Milli Futbol Takımı'nı bugüne kadar 26'sı Türk, 20'si de yabancı olmak toplam 46 teknik direktör çalıştırdı. Stefan Kuntz'un yerine gelen Vincenzo Montella, milli takım tarihinin 21. yabancı teknik adamı oldu.

4. İtalyan çalıştırıcı olacak

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, millileri çalıştıracak 4. İtalyan antrenör olacak. Ay-yıldızlılarda daha önce İtalyan teknik adamlar Sandro Puppo, Giovanni Varglien ve Leandro Remondini görev yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milli Takım'da Stefan Kuntz sonrası bir ayrılık daha
Milli Takım'da Stefan Kuntz sonrası bir ayrılık daha

Spor

Milli Takım'da Stefan Kuntz sonrası bir ayrılık daha

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23