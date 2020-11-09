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Gündem İşte 99 depremindeki iktidarın hali
Gündem

İşte 99 depremindeki iktidarın hali

115 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6,6 şiddetindeki İzmir depremi Türkiye'yi yasa boğarken muhalefetin şuursuzluğunu da yeniden gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:57:00 - 2020-11-09 19:03:45

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden sonra AK Parti iktidarını başarısızlıkla suçlayan muhalefet, bir kez daha şuursuzluğunu tescilledi.

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Deprem vergisi tartışmaları

İzmir depreminin yaşanmasından hemen sonra hızlı bir refleksle görevini yerine getiren ve depremzedelerin yardımına koşan AK Partili bürokratları eleştiren solak zihniyet, devletin felaket karşısındaki başarısına çamur atmak amacı ile 'deprem vergisi' tartışması başlattı. Muhalefetin iddiaları sonrasında geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar TL toplandığını belirterek, "Bu miktarın 8 katı olan 1,21 trilyon lirayı deprem bölgelerine ve depremzedelere harcadık." dedi. Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise "İktidarımız süresince topladığımız deprem vergilerinin her bir kuruşuna kadar hesabını veririz." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan komik çıkış: 1999 depreminde hükümet daha başarılıydı
İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan komik çıkış: 1999 depreminde hükümet daha başarılıydı

Siyaset

İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan komik çıkış: 1999 depreminde hükümet daha başarılıydı

AK Partili yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamalara rağmen iftiralarına devam eden muhalefet ise hızını alamayarak 1999 Marmara depreminde devletin daha başarılı olduğunu söyleyecek kadar şuur dışı davrandı. Muhalefetin, depremle mücadele hususunda iktidarı lekelemeye çalışması akıllara büyük İstanbul depreminden sonra dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz tarafından yapılan açıklamaları getirdi.

Başarısızlıklarını itiraf etmişlerdi

Mesut Yılmaz: Sivil savunma hizmetlerimiz aksamıştır. Kurtarma işlerimiz yetersiz kalmıştır. Müteahhitlerimiz malzemeden çalmıştır. İmar düzenimiz laçkadır. Kısa zamanda bu yaraların sarılması mümkün değildir.

Depremden saatler sonra ortaya çıkan Bülent Ecevit: Türkiye'nin bazı bölgelerinde çok ağır bir depremin yer aldığı anlaşılıyor. Birçok yerle telefon bağlantısı kolay kurulamadığı için henüz yeterince ayrıntılı bilgi alabilmiş durumda değiliz. Fakat depremin özellikle Kocaeli ve Skarya'da yoğunlaştığı, İstanbul'da büyük ölçüde etkili olduğu anlaşılıyor. Tabii ki civar illerde de hasar var. Hasarın boyutları henüz yeterince tespit edilebilmiş değil. Çalışmalar ortalık aydınlandıktan sonra yoğunlaşmaya başladı.

 

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